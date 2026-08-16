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Fenerbahçe için yine Hakan Çalhanoğlu iddiası!

Fred ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin orta saha takviyesi için Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldığı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin, Inter forması giyen milli futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 12:31 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2026 12:55
Haber: Sabah
Fenerbahçe için yine Hakan Çalhanoğlu iddiası!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, orta saha rotasyonunu güçlendirmek amacıyla Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fred ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerin, bu bölgede oluşan ihtiyacı gidermek ve aynı zamanda kadrodaki yerli oyuncu sayısını artırmak için Inter forması giyen milli futbolcunun durumunu araştırdığı belirtildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU GÜNDEMDE

Fenerbahçe'nin hem 6 hem de 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen 32 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu'nun transfer şartlarını yakından takip ettiği ifade edildi.

Sarı-lacivertli yönetimin, tecrübeli orta saha oyuncusunun mevcut durumuyla ilgili detaylı çalışma yürüttüğü aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERİYOR

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile sözleşmesinin 2027 yılında sona ereceği belirtilirken, milli futbolcunun henüz kulübüyle yeni kontrat imzalamamış olması da transfer gündemindeki önemli detaylardan biri olarak gösterildi.

ORTA SAHA PLANI

Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katması halinde orta saha rotasyonunu Guendouzi, Kante ve İsmail Yüksek'in yanına yeni bir alternatif ekleyerek güçlendirmeyi planladığı ifade edildi.

Sarı-lacivertlilerin milli futbolcunun durumunu yakından takip etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

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