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Bodrum FK, ilk puanını geri dönüşle aldı

Bodrum FK, İstanbulspor karşısında 2-0'dan 2-2'yi bularak yeni sezondaki ilk puanını aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 13:02
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum FK, ilk puanını geri dönüşle aldı
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1'inci Lig'de sezonun ilk haftasında evinde Bursaspor'a kaybeden Bodrum FK, deplasmanda İstanbulspor'la 2-2 berabere kalarak ilk puanını hanesine yazdırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeşil-beyazlılar, rakibi karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve skoru 2-2'ye getirip 1 puanı aldı. Maçın 77'nci dakikasına kadar oyunu 2-0 mağlup götüren Ege temsilcisi önce Loshaj'ın golüyle farkı 1'e indirdi.

Ege Bilsel 79'uncu dakikada beraberlik golünü kaydetti.

Teknik direktör Burhan Eşer, deplasmanlarda alınan puanların değerli olduğuna dikkat çekerek, "Uzun süre oyunda mağlup durumda kaldık. Oyuncularım pes etmedi ve üst üste goller attık. Galibiyet hedefliyorduk ama kaybetmemek de önemli oldu" dedi.

Bodrum FK gelecek hafta sahasında Muğlaspor'u konuk edecek.

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