16 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
16 Ağustos
Başakşehir-Kocaelispor
19:00
16 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
21:30
16 Ağustos
Keçiörengücü-Pendikspor
19:00
16 Ağustos
Kayserispor-Sivasspor
19:00
16 Ağustos
Mardin 1969 Spor-Antalyaspor
21:30
16 Ağustos
Muğlaspor-Bandırmaspor
21:30
16 Ağustos
Racing Santander-Villarreal
18:00
16 Ağustos
Espanyol-Levante
20:00
16 Ağustos
Lens-PSG
21:45
16 Ağustos
ADO Den Haag-FC Groningen
13:15
16 Ağustos
FC Twente-PEC Zwolle
15:30
16 Ağustos
Feyenoord-Go Ahead Eagles
15:30
16 Ağustos
Ajax-SC Heerenveen
17:45
16 Ağustos
Arsenal-M.City
17:00

Göztepe, sezonu Samsun'da açıyor

Göztepe, Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'a konuk olacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 11:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Göztepe, sezonu Samsun'da açıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında pazartesi günü deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 21.30'da oynanacak karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Geçen sezonu 6. sırada tamamlayan Göztepe, Avrupa kupaları hedefi yolunda yeni sezonun ilk maçına deplasmanda çıkacak.

Göztepe'nin yeni transferlerinden Sinclair Armstrong, Andre Henrique, Alex Matos ve Luka Gugeshashvili forma giymeleri durumunda ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.

Yine yeni transferlerden daha önce Sivasspor forması giyen Sundberg ile Antalyaspor formasını terleten Gökdeniz Bayrakdar da sarı-kırmızılı formayla ilk kez Süper Lig'de maça çıkacak.

Eksik ve sakatlığın olmadığı sarı-kırmızılı takım, dün gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Göztepe, bugün Samsun'a giderek kampa girecek.

Öte yandan, iki takım arasında geçen sezon oynanan ilk maçta Göztepe evinde rakibini 2-0 mağlup ederken, ligin son haftasındaki maçta Samsunspor sahasında 3-0 kazanmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.