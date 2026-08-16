Galatasaray'ın eski yıldızı Wilfried Zaha için geri dönüş iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Team Talk'ta yer alan habere göre, Crystal Palace, Charlotte'den ayrılan 33 yaşındaki eski oyuncusu Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmayı düşünüyor.
Crystal Palace forması altında 458 maçta süre bulan Zaha, 90 gol attı ve 54 asist yaptı.
Deneyimli futbolcu, 2023 yılında İngiliz ekibiyle sözleşmesinin sona ermesinin ardından bedelsiz olarak Galatasaray'a imza atmıştı. Galatasaray'da 43 maçta süre bulan Zaha, 10 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.
Crystal Palace forması altında 458 maçta süre bulan Zaha, 90 gol attı ve 54 asist yaptı.
Deneyimli futbolcu, 2023 yılında İngiliz ekibiyle sözleşmesinin sona ermesinin ardından bedelsiz olarak Galatasaray'a imza atmıştı. Galatasaray'da 43 maçta süre bulan Zaha, 10 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.