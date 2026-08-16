Ethan Nwaneri için Galatasaray'a mesaj

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Ethan Nwaneri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Genç futbolcunun durumu hakkında konuşan başarılı çalıştırıcı, "Onun yeteneği, isteği, oyuna olan sevgisi ve tutkusu tartışılmaz. Bunlar onda her zaman hayran olduğum özellikler." dedi.
Arteta, "Onun bizimle kalmasını isterim. Ethan'ın şu anda oynamaya ihtiyacı var. Eğer burada kalacaksa, ona ihtiyaç duyduğu forma süresini verebileceğimiz için kalmalı. Aksi takdirde bu herkes için dezavantaj olur." sözlerini sarf etti.
SEZON PERFORMANSI
2025/26 sezonunda kiralık olarak gittiği Marsilya ve Arsenal forması ile tüm kulvarlarda 23 maça çıkan ve 927 dakika 19 yaşındaki Nwaneri, 3 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.
Arteta, "Onun bizimle kalmasını isterim. Ethan'ın şu anda oynamaya ihtiyacı var. Eğer burada kalacaksa, ona ihtiyaç duyduğu forma süresini verebileceğimiz için kalmalı. Aksi takdirde bu herkes için dezavantaj olur." sözlerini sarf etti.
SEZON PERFORMANSI
2025/26 sezonunda kiralık olarak gittiği Marsilya ve Arsenal forması ile tüm kulvarlarda 23 maça çıkan ve 927 dakika 19 yaşındaki Nwaneri, 3 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.