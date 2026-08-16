Arda Turan'dan Necip Uysal'a duygusal veda

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Beşiktaş'ın Eyüpspor karşılaşması öncesinde jübile töreni düzenlenecek Necip Uysal için sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Uzun yıllar Beşiktaş formasını giyen Necip Uysal'a övgü dolu sözlerle seslenen Arda Turan, tecrübeli futbolcunun hem saha içindeki mücadelesine hem de karakterine vurgu yaptı.
"TÜRK GENÇLİĞİNE ÖRNEK OLACAK HİKAYENİN KAHRAMANI OLDUN"
Arda Turan, Necip Uysal için şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili kardeşim Necip. Sana her zaman 'Kardeşim' diye hitap etmekten gurur duydum. Futbola kattığın tüm güzellikler için sana kalbimin en derin yerinden teşekkür ediyorum. Bize bu oyunu 'güzel' oynamanın, 'güzel' rekabet etmenin, 'güzel' durmanın, 'güzel' konuşmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdin hep. Alın terinle, güzel kalbinle, Türk gençliğine örnek olacak bir hikayenin kahramanı oldun."
Arda Turan, mesajının devamında Necip Uysal'a futbol sonrası yaşamı için de iyi dileklerini iletti.
"Sana futbol hayatın kadar güzelliklerle dolu, yüzünün hep güldüğü bir gelecek diliyorum. Yolun açık olsun güzel kardeşim."
NECİP UYSAL'DAN ARDA TURAN'A YANIT
Necip Uysal da Arda Turan'ın paylaşımına teşekkür ederek karşılık verdi.
"Çok kıymetli Arda Hocam, bu güzel sözleri senden duymak benim için büyük bir onur. Umarım bundan sonraki hikayem de seninki kadar güzel ve başarılı olur."
"TÜRK GENÇLİĞİNE ÖRNEK OLACAK HİKAYENİN KAHRAMANI OLDUN"
Arda Turan, Necip Uysal için şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili kardeşim Necip. Sana her zaman 'Kardeşim' diye hitap etmekten gurur duydum. Futbola kattığın tüm güzellikler için sana kalbimin en derin yerinden teşekkür ediyorum. Bize bu oyunu 'güzel' oynamanın, 'güzel' rekabet etmenin, 'güzel' durmanın, 'güzel' konuşmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdin hep. Alın terinle, güzel kalbinle, Türk gençliğine örnek olacak bir hikayenin kahramanı oldun."
Arda Turan, mesajının devamında Necip Uysal'a futbol sonrası yaşamı için de iyi dileklerini iletti.
"Sana futbol hayatın kadar güzelliklerle dolu, yüzünün hep güldüğü bir gelecek diliyorum. Yolun açık olsun güzel kardeşim."
NECİP UYSAL'DAN ARDA TURAN'A YANIT
Necip Uysal da Arda Turan'ın paylaşımına teşekkür ederek karşılık verdi.
"Çok kıymetli Arda Hocam, bu güzel sözleri senden duymak benim için büyük bir onur. Umarım bundan sonraki hikayem de seninki kadar güzel ve başarılı olur."