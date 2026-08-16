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Beşiktaş'a kötü haber: Fares Ghedjemis

Frosinone forması giyen ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen Fares Ghedjemis ile Fransa'dan Monaco da ilgileniyor. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, Fransız ekibine transfer olmaya sıcak bakıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 13:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a kötü haber: Fares Ghedjemis
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Frosinone forması giyen Fares Ghedjemis'ten Beşiktaş'a kötü haber geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş'ın ilgilendiği 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Monaco'ya transferine sıcak bakıyor.

7 MİLYON EURO'YA RET

Africafoot'ta yer alan habere göre, Monaco, Cezayirli futbolcu için Frosinone'ye 7 milyon euro'luk teklifte bulundu. Frosinone, Monaco'dan gelen bu teklifi yetersiz buldu ve reddetti.

Monaco, bu gelişmenin ardından Ghedjemis için Frosinone'ye yeni bir teklif yapmak istiyor. 23 yaşındaki futbolcu da şu anda Fransız ekibine transfer olmaya sıcak bakıyor.

Ghedjemis'in geleceği konusunda Monaco ve Frosinone arasında yapılacak görüşmelerin belirleyici olacağı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Frosinone'de geçen sezon 38 maçta süre bulan Fares Ghedjemis, 15 gol attı ve 3 asist yaptı.

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