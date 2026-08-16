Beşiktaş'a kötü haber: Fares Ghedjemis

Frosinone forması giyen Fares Ghedjemis'ten Beşiktaş'a kötü haber geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş'ın ilgilendiği 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Monaco'ya transferine sıcak bakıyor.
7 MİLYON EURO'YA RET
Africafoot'ta yer alan habere göre, Monaco, Cezayirli futbolcu için Frosinone'ye 7 milyon euro'luk teklifte bulundu. Frosinone, Monaco'dan gelen bu teklifi yetersiz buldu ve reddetti.
Monaco, bu gelişmenin ardından Ghedjemis için Frosinone'ye yeni bir teklif yapmak istiyor. 23 yaşındaki futbolcu da şu anda Fransız ekibine transfer olmaya sıcak bakıyor.
Ghedjemis'in geleceği konusunda Monaco ve Frosinone arasında yapılacak görüşmelerin belirleyici olacağı belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Frosinone'de geçen sezon 38 maçta süre bulan Fares Ghedjemis, 15 gol attı ve 3 asist yaptı.
7 MİLYON EURO'YA RET
Africafoot'ta yer alan habere göre, Monaco, Cezayirli futbolcu için Frosinone'ye 7 milyon euro'luk teklifte bulundu. Frosinone, Monaco'dan gelen bu teklifi yetersiz buldu ve reddetti.
Monaco, bu gelişmenin ardından Ghedjemis için Frosinone'ye yeni bir teklif yapmak istiyor. 23 yaşındaki futbolcu da şu anda Fransız ekibine transfer olmaya sıcak bakıyor.
Ghedjemis'in geleceği konusunda Monaco ve Frosinone arasında yapılacak görüşmelerin belirleyici olacağı belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Frosinone'de geçen sezon 38 maçta süre bulan Fares Ghedjemis, 15 gol attı ve 3 asist yaptı.