Atila Gerin: '2 maçta 6 puan almak bizi mutlu etti'

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Ekenler Beton Sivasspor'u sahasında 2-0 yenen Metro Holding Kayserispor'da teknik direktör Atila Gerin, 2 maçta alınan 6 puanın kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Gerin, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Öncelikle çocuklara çok teşekkür ediyorum. Yeni kurulup, bu kadar az antrenmanla çıkıp çok büyük fedakarlıklarla 2 maçta 6 puan yaptılar. Onların ayaklarına, yüreklerine sağlık. İnşallah üstüne koya koya devam edeceğiz." dedi.
Sivasspor'un iyi bir takım olduğunu vurgulayan Gerin, erken golün kendilerini rahatlattığını, eksikliklerini çalışarak kapatmaya çalışacaklarını dile getirdi.
Sivasspor'un iyi bir takım olduğunu vurgulayan Gerin, erken golün kendilerini rahatlattığını, eksikliklerini çalışarak kapatmaya çalışacaklarını dile getirdi.