16 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
1-084'
16 Ağustos
Başakşehir-Kocaelispor
2-0
16 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
3-086'
16 Ağustos
Keçiörengücü-Pendikspor
4-1
16 Ağustos
Kayserispor-Sivasspor
2-0
16 Ağustos
Mardin 1969 Spor-Antalyaspor
2-085'
16 Ağustos
Muğlaspor-Bandırmaspor
0-083'
16 Ağustos
Racing Santander-Villarreal
2-2
16 Ağustos
Espanyol-Levante
3-0
16 Ağustos
Lens-PSG
1-068'
16 Ağustos
ADO Den Haag-FC Groningen
1-4
16 Ağustos
FC Twente-PEC Zwolle
3-1
16 Ağustos
Feyenoord-Go Ahead Eagles
2-2
16 Ağustos
Ajax-SC Heerenveen
2-2
16 Ağustos
Arsenal-M.City
3-0

Atila Gerin: "2 maçta 6 puan almak bizi mutlu etti"

Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, Sivasspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 22:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Atila Gerin: '2 maçta 6 puan almak bizi mutlu etti'
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Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Ekenler Beton Sivasspor'u sahasında 2-0 yenen Metro Holding Kayserispor'da teknik direktör Atila Gerin, 2 maçta alınan 6 puanın kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Gerin, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Öncelikle çocuklara çok teşekkür ediyorum. Yeni kurulup, bu kadar az antrenmanla çıkıp çok büyük fedakarlıklarla 2 maçta 6 puan yaptılar. Onların ayaklarına, yüreklerine sağlık. İnşallah üstüne koya koya devam edeceğiz." dedi.

Sivasspor'un iyi bir takım olduğunu vurgulayan Gerin, erken golün kendilerini rahatlattığını, eksikliklerini çalışarak kapatmaya çalışacaklarını dile getirdi.

 

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