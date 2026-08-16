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Fenerbahçeli çocuğun formasının çıkartılmasına Bakan Bak'tan açıklama!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında bir çocuğun üzerindeki formanın çıkarttırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 18:28
Haber: AA
Fenerbahçeli çocuğun formasının çıkartılmasına Bakan Bak'tan açıklama!
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Fenerbahçeli bir çocuğun üzerindeki formanın çıkarttırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

"HİÇBİR REKABET ÇOCUKLARIMIZDAN DAHA KIYMETLİ DEĞİLDİR" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Bir çocuğun heyecanına, formasına, aidiyetine el uzatacak kadar öfkesine yenilen varsa; onun karşısında duracak bir irade de vardır. Hiçbir forma, hiçbir renk, hiçbir rekabet çocuğumuzun kalbinden daha kıymetli değildir." ifadelerine yer verdi.

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında küçük çocuğun formasının çıkarttırılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında, soruşturma süresince konutu terk etmemesine dair adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

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