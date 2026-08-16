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Manchester United'a transfer mesajı

Manchester United'ın efsane isimlerinden Gary Neville, kulübün yeni oyunculara ihtiyacı olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 16:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United'a transfer mesajı
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Manchester United'ın efsane isimlerinden Gary Neville, İngiliz ekibiyle ilgili dikkat çeken sözler sarf etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Manchester United'ın Milan ile oynadığı hazırlık maçında aldığı 4-2'lik mağlubiyet sonrası konuşan Neville, "Manchester United, birçok as oyuncusu eksik olan ve boş alanları iyi değerlendiren bir takım tarafından adeta ezildi!" dedi.

Eski kulübü Manchester United'a transfer için mesaj veren Neville, "Çözüm, yeni oyuncular transfer etmek." diye konuştu.

Manchester United, şu ana kadar Chelsea'den Andrey Santos ve Aston Villa'dan Youri Tielamans gibi isimleri kadrosuna katmıştı.

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