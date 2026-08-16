Altay'da kalenin yeni sahibi belli oldu

3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Altay'da yeni sezon öncesinde kaleci rotasyonu şekillendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı ekipte profesyonel lig tecrübesi bulunan tek kaleci konumundaki 21 yaşındaki Ulaş Hasan Özçelik'in yeni sezonda takımın birinci kalecisi olarak görev yapacağı belirtildi.
Altay'da geçen sezon sakatlanan kalecilerden Galip Semih Mendeş çapraz bağ, Poyraz Kırmızıalan ise menisküs ameliyatı geçirdi.
20 yaşındaki Galip Semih Mendeş ile 17 yaşındaki Poyraz Kırmızıalan'ın sezonun ilk yarısındaki maçların büyük bölümünü kaçırması bekleniyor.
Bu gelişmelerin ardından Ulaş Hasan Özçelik, siyah-beyazlı ekibin kalesindeki ilk seçenek haline geldi.
Altay'da altyapıdan A takıma alınan Arhan Deniz, Kerem Can Göksal, Alp Çelikdere ve Hasanege Güngör de kaleci rotasyonunda yer alacak.
Profesyonel lig tecrübesi bulunmayan genç file bekçileri, Ulaş Hasan Özçelik'in arkasında görev bekleyecek.
Altay'da geçen sezon sakatlanan kalecilerden Galip Semih Mendeş çapraz bağ, Poyraz Kırmızıalan ise menisküs ameliyatı geçirdi.
20 yaşındaki Galip Semih Mendeş ile 17 yaşındaki Poyraz Kırmızıalan'ın sezonun ilk yarısındaki maçların büyük bölümünü kaçırması bekleniyor.
Bu gelişmelerin ardından Ulaş Hasan Özçelik, siyah-beyazlı ekibin kalesindeki ilk seçenek haline geldi.
Altay'da altyapıdan A takıma alınan Arhan Deniz, Kerem Can Göksal, Alp Çelikdere ve Hasanege Güngör de kaleci rotasyonunda yer alacak.
Profesyonel lig tecrübesi bulunmayan genç file bekçileri, Ulaş Hasan Özçelik'in arkasında görev bekleyecek.