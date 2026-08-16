16 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
16 Ağustos
Başakşehir-Kocaelispor
19:00
16 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
21:30
16 Ağustos
Keçiörengücü-Pendikspor
19:00
16 Ağustos
Kayserispor-Sivasspor
19:00
16 Ağustos
Mardin 1969 Spor-Antalyaspor
21:30
16 Ağustos
Muğlaspor-Bandırmaspor
21:30
16 Ağustos
Racing Santander-Villarreal
18:00
16 Ağustos
Espanyol-Levante
20:00
16 Ağustos
Lens-PSG
21:45
16 Ağustos
ADO Den Haag-FC Groningen
1-4
16 Ağustos
FC Twente-PEC Zwolle
1-138'
16 Ağustos
Feyenoord-Go Ahead Eagles
2-040'
16 Ağustos
Ajax-SC Heerenveen
17:45
16 Ağustos
Arsenal-M.City
17:00

Fenerbahçe'de Lyon mesaisi başladı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 18 Ağustos Salı günü sahasında Olimpik Lyon ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı. Gençlerbirliği karşılaşmasında 60 dakikadan fazla süre alan futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 15:51
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de Lyon mesaisi başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig'de oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında 60 dakikadan fazla süre alan futbolcular, antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Antrenman, dayanıklılık koşuları ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, 18 Ağustos Salı günü oynanacak Olimpik Lyon karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.