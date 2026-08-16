Fenerbahçe'de Lyon mesaisi başladı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.
Trendyol Süper Lig'de oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında 60 dakikadan fazla süre alan futbolcular, antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladı.
Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.
Antrenman, dayanıklılık koşuları ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, 18 Ağustos Salı günü oynanacak Olimpik Lyon karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.
Trendyol Süper Lig'de oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında 60 dakikadan fazla süre alan futbolcular, antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladı.
Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.
Antrenman, dayanıklılık koşuları ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, 18 Ağustos Salı günü oynanacak Olimpik Lyon karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.