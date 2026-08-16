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Beşiktaş-Eyüpspor
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1-137'
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Feyenoord-Go Ahead Eagles
2-039'
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Ajax-SC Heerenveen
17:45
16 Ağustos
Arsenal-M.City
17:00

Arsenal'de 3 yıldız kadroda yok!

Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus ve Ethan Nwaneri, Arsenal'in Manchester City maç kadrosunda yer almadı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 16:06 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2026 16:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arsenal'de 3 yıldız kadroda yok!
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Community Shield'de Manchester City ile karşılaşan Arsenal'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz ekibinde; Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus ve Ethan Nwaneri, Arsenal'in Manchester City maç kadrosunda yer almadı.

Martinelli ve Nwaneri, Galatasaray'ın gündeminde yer alıyor. Jorge Jesus için de Fenerbahçe ve Beşiktaş iddiaları gündeme gelmişti.

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