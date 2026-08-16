Arsenal'de 3 yıldız kadroda yok!

Community Shield'de Manchester City ile karşılaşan Arsenal'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz ekibinde; Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus ve Ethan Nwaneri, Arsenal'in Manchester City maç kadrosunda yer almadı.
Martinelli ve Nwaneri, Galatasaray'ın gündeminde yer alıyor. Jorge Jesus için de Fenerbahçe ve Beşiktaş iddiaları gündeme gelmişti.
Martinelli ve Nwaneri, Galatasaray'ın gündeminde yer alıyor. Jorge Jesus için de Fenerbahçe ve Beşiktaş iddiaları gündeme gelmişti.