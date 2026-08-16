16 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
16 Ağustos
Başakşehir-Kocaelispor
19:00
16 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
21:30
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Kayserispor-Sivasspor
19:00
16 Ağustos
Mardin 1969 Spor-Antalyaspor
21:30
16 Ağustos
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21:30
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18:00
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Espanyol-Levante
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2-043'
16 Ağustos
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16 Ağustos
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Serdal Adalı'dan Eyüpspor maçı öncesi mesaj

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, ligin ilk haftasındaki Eyüpspor maçı için bir paylaşımda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 15:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Serdal Adalı'dan Eyüpspor maçı öncesi mesaj
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Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, bu maç öncesi bir paylaşımda bulundu.

Serdal Adalı'nın paylaşımı şu şekilde:

"Değerli Beşiktaşlılar,
Kıymetli büyüklerim, sevgili kardeşlerim...

Bugün evimizde, hep beraber yeni sezona merhaba diyoruz.
Başlangıçlar özeldir, heyecanlıdır, kıymetlidir. En güzel, en anlamlı başlangıçları yaparken sevdiklerimiz de hep yanımızda olsun isteriz.

Bugün de evimizde, büyük Beşiktaş ailesiyle bir arada olmak, sezonu güzel bir galibiyetle açmak, birlik beraberliğimizi, gücümüzü göstermek istiyoruz.

Taraftarla takım arasında doğru bağ kurulduğunda, saha içi ve saha dışı gücümüz birleştiğinde her şey istediğimiz, beklediğimiz gibi olacak.

Ben Beşiktaş taraftarının takıma bu gücü vereceğinden eminim. Birlikte çalıştığım yol arkadaşlarıma, oyuncularıma, taraftarıma, camiama çok inanıyorum.

Yeni sezonun Beşiktaşımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

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