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Fenerbahçe Jonathan Rowe için harekete geçti

Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin, Bologna forması giyen Jonathan Rowe'u transfer listesinin ilk sırasına aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 14:54
Haber: Fanatik
Fenerbahçe Jonathan Rowe için harekete geçti
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Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin kanat bölgesi için rotasını İtalya'ya çevirdiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör İsmail Kartal'ın verdiği liste doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerin, Bologna forması giyen Jonathan Rowe'u transfer listesinin ilk sırasına aldı.

JONATHAN ROWE İÇİN İLK TEMAS

Habere göre Fenerbahçe, 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Bologna ile ilk teması kurdu.

Sarı-lacivertlilerin İtalyan kulübüne Jonathan Rowe'un kiralanmasına sıcak bakıp bakmadığını sorduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'nin aynı zamanda futbolcunun menajerlik şirketiyle de görüşmelere başladığı aktarıldı.

TEDESCO KALMASINI İSTİYOR

Bologna'nın başına geçen Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco'nun Jonathan Rowe'u kadroda tutmak istediği belirtildi.

Buna karşın İtalyan ekibinin, oyuncu için iyi bir teklif gelmesi halinde transfere sıcak bakabileceği ifade edildi.

DAHA ÖNCE GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ İLE ANILDI

Jonathan Rowe'un adı daha önce Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılmıştı.

Fenerbahçe'nin Jamie Gittens ile ilgili transfer iddialarını yalanlamasının ardından Jonathan Rowe için harekete geçtiği ve kanat transferi konusunda temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.

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