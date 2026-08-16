Galatasaray'ın Fofana için rakibi Roma!

Galatasaray, transfer döneminin kalan bölümünde özellikle hücum hattını güçlendirmek istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, Lyon'dan Malick Fofana ile ilgileniyor. 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile İtalya'dan Roma da ilgileniyor.
LYON'UN YAPTIĞI TEKLİF
Tuttomercato'da yer alan habere göre, Roma, Belçikalı kanat oyuncusu için Lyon'a 40 milyon euro ve bonuslar teklif etti.
Bu gelişmenin ardından Galatasaray da Fofana transferi için devreye girdi ve sarı-kırmızılılar, Fofana'ya daha yüksek bir maaş sunmaya hazır olduğunu gösterdi.
FENERBAHÇE MAÇLARI BEKLENECEK
İtalyan basınında yer alan haberde, Galatasaray'ın, Fofana transferi için Lyon'un Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile oynayacağı maçları da beklemeye hazır olduğu belirtildi.
Lyon'un Fofana için masada 40 milyon euro ve bonuslar içeren teklifi olduğu ancak Galatasaray'ın da devreye girmesiyle birlikte transfer yarışının hala açık olduğu kaydedildi.
SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ
Lyon ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki Fofana'nın, güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.
LYON'UN YAPTIĞI TEKLİF
Tuttomercato'da yer alan habere göre, Roma, Belçikalı kanat oyuncusu için Lyon'a 40 milyon euro ve bonuslar teklif etti.
Bu gelişmenin ardından Galatasaray da Fofana transferi için devreye girdi ve sarı-kırmızılılar, Fofana'ya daha yüksek bir maaş sunmaya hazır olduğunu gösterdi.
FENERBAHÇE MAÇLARI BEKLENECEK
İtalyan basınında yer alan haberde, Galatasaray'ın, Fofana transferi için Lyon'un Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile oynayacağı maçları da beklemeye hazır olduğu belirtildi.
Lyon'un Fofana için masada 40 milyon euro ve bonuslar içeren teklifi olduğu ancak Galatasaray'ın da devreye girmesiyle birlikte transfer yarışının hala açık olduğu kaydedildi.
SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ
Lyon ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki Fofana'nın, güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.