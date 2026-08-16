16 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
16 Ağustos
Başakşehir-Kocaelispor
19:00
16 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
21:30
16 Ağustos
Keçiörengücü-Pendikspor
19:00
16 Ağustos
Kayserispor-Sivasspor
19:00
16 Ağustos
Mardin 1969 Spor-Antalyaspor
21:30
16 Ağustos
Muğlaspor-Bandırmaspor
21:30
16 Ağustos
Racing Santander-Villarreal
18:00
16 Ağustos
Espanyol-Levante
20:00
16 Ağustos
Lens-PSG
21:45
16 Ağustos
ADO Den Haag-FC Groningen
1-4
16 Ağustos
FC Twente-PEC Zwolle
1-141'
16 Ağustos
Feyenoord-Go Ahead Eagles
2-043'
16 Ağustos
Ajax-SC Heerenveen
17:45
16 Ağustos
Arsenal-M.City
17:00

Galatasaray'ın Fofana için rakibi Roma!

Galatasaray ve Roma, Lyon'dan Malick Fofana ile ilgileniyor. Galatasaray, Fofana transferi için Lyon'un Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile oynayacağı maçları da beklemeyi düşünüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 14:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ın Fofana için rakibi Roma!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Galatasaray, transfer döneminin kalan bölümünde özellikle hücum hattını güçlendirmek istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, Lyon'dan Malick Fofana ile ilgileniyor. 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile İtalya'dan Roma da ilgileniyor.

LYON'UN YAPTIĞI TEKLİF

Tuttomercato'da yer alan habere göre, Roma, Belçikalı kanat oyuncusu için Lyon'a 40 milyon euro ve bonuslar teklif etti.

Bu gelişmenin ardından Galatasaray da Fofana transferi için devreye girdi ve sarı-kırmızılılar, Fofana'ya daha yüksek bir maaş sunmaya hazır olduğunu gösterdi.

FENERBAHÇE MAÇLARI BEKLENECEK

İtalyan basınında yer alan haberde, Galatasaray'ın, Fofana transferi için Lyon'un Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile oynayacağı maçları da beklemeye hazır olduğu belirtildi.

Lyon'un Fofana için masada 40 milyon euro ve bonuslar içeren teklifi olduğu ancak Galatasaray'ın da devreye girmesiyle birlikte transfer yarışının hala açık olduğu kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ

Lyon ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki Fofana'nın, güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.