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Michy Batshuayi için sürpriz iddia!

Eintracht Frankfurt forması giyen Michy Batshuayi, Suudi Arabistan'a transfer oluyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 17:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Michy Batshuayi için sürpriz iddia!
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Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray forması giyen Michy Batshuayi'nin yeni adresi belli oluyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla talkSPORT'un haberine göre, 32 yaşındaki Belçikalı golcü, Eintracht Frankfurt'tan ayrılarak bir Suudi Arabistan kulübüne transfer olacak.

Eintracht Frankfurt ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Batshuayi, 1.5 sezondur formasını giydiği Alman ekibinde 21 maçta süre buldu ve 4 kez ağları havalandırdı.

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