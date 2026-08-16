Michy Batshuayi için sürpriz iddia!

Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray forması giyen Michy Batshuayi'nin yeni adresi belli oluyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE talkSPORT'un haberine göre, 32 yaşındaki Belçikalı golcü, Eintracht Frankfurt'tan ayrılarak bir Suudi Arabistan kulübüne transfer olacak.
Eintracht Frankfurt ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Batshuayi, 1.5 sezondur formasını giydiği Alman ekibinde 21 maçta süre buldu ve 4 kez ağları havalandırdı.
Eintracht Frankfurt ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Batshuayi, 1.5 sezondur formasını giydiği Alman ekibinde 21 maçta süre buldu ve 4 kez ağları havalandırdı.