Shakhtar Donetsk, doludizgin devam ediyor!

Ukrayna Ligi'nin 3. haftasında Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, Metalist Kharkiv ile karşı karşıya geldi. Shakhtar Donetsk, mücadeleyi 1-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmada Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golü ilk dakikada Martins da Silva Newerton attı.
Bu sonucun Shakhtar Donetsk, yeni sezona 3'te 3 ile başladı ve 9 puana yükseldi. Metalist Kharkiv, 3 puanda kaldı.
Shakhtar Donetsk, ligde gelecek hafta Polessya ile karşılaşacak. Metalist Kharkiv ise Zorya Luhansk ile puan mücadelesi verecek.
Bu sonucun Shakhtar Donetsk, yeni sezona 3'te 3 ile başladı ve 9 puana yükseldi. Metalist Kharkiv, 3 puanda kaldı.
Shakhtar Donetsk, ligde gelecek hafta Polessya ile karşılaşacak. Metalist Kharkiv ise Zorya Luhansk ile puan mücadelesi verecek.