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Shakhtar Donetsk, doludizgin devam ediyor!

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi'nde yeni sezona 3'te 3 ile başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 17:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Shakhtar Donetsk, doludizgin devam ediyor!
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Ukrayna Ligi'nin 3. haftasında Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, Metalist Kharkiv ile karşı karşıya geldi. Shakhtar Donetsk, mücadeleyi 1-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmada Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golü ilk dakikada Martins da Silva Newerton attı.

Bu sonucun Shakhtar Donetsk, yeni sezona 3'te 3 ile başladı ve 9 puana yükseldi. Metalist Kharkiv, 3 puanda kaldı.

Shakhtar Donetsk, ligde gelecek hafta Polessya ile karşılaşacak. Metalist Kharkiv ise Zorya Luhansk ile puan mücadelesi verecek.

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