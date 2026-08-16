Villarreal, 2 dakikada 2-0'dan döndü!

İspanya La Liga'nın 1. haftasında Racing Santander ile Villarreal karşı karşıya geldi. El Sardinero'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE La Liga'nın yeni takımı Santander, 21. dakikada Andres Martin'in penaltısı ve 34. dakikada Sergio Martinez'in golüyle öne geçti.
Villarreal, 45. dakikada Pape Gueye ve 45+1. dakikada Nicolas Pepe'nin golleriyle eşitliği sağladı.
Bu sonuçla birlikte iki takım da lige 1'er puanla başladı.
Villarreal, gelecek hafta Atletico Madrid'e konuk olacak. Racing Santander ise Getafe deplasmanına gidecek.
Villarreal, 45. dakikada Pape Gueye ve 45+1. dakikada Nicolas Pepe'nin golleriyle eşitliği sağladı.
Bu sonuçla birlikte iki takım da lige 1'er puanla başladı.
Villarreal, gelecek hafta Atletico Madrid'e konuk olacak. Racing Santander ise Getafe deplasmanına gidecek.