16 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
0-08'
16 Ağustos
Başakşehir-Kocaelispor
2-0
16 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
0-08'
16 Ağustos
Keçiörengücü-Pendikspor
4-1
16 Ağustos
Kayserispor-Sivasspor
2-0
16 Ağustos
Mardin 1969 Spor-Antalyaspor
0-06'
16 Ağustos
Muğlaspor-Bandırmaspor
0-07'
16 Ağustos
Racing Santander-Villarreal
2-2
16 Ağustos
Espanyol-Levante
2-073'
16 Ağustos
Lens-PSG
21:45
16 Ağustos
ADO Den Haag-FC Groningen
1-4
16 Ağustos
FC Twente-PEC Zwolle
3-1
16 Ağustos
Feyenoord-Go Ahead Eagles
2-2
16 Ağustos
Ajax-SC Heerenveen
2-2
16 Ağustos
Arsenal-M.City
3-0

Villarreal, 2 dakikada 2-0'dan döndü!

Villarreal, La Liga'nın yeni takımı Santander karşısında 2-0 geriye düştü, 2 dakikada bulduğu gollerle 1 puanı kurtardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 19:43 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2026 19:59
Villarreal, 2 dakikada 2-0'dan döndü!
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İspanya La Liga'nın 1. haftasında Racing Santander ile Villarreal karşı karşıya geldi. El Sardinero'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla La Liga'nın yeni takımı Santander, 21. dakikada Andres Martin'in penaltısı ve 34. dakikada Sergio Martinez'in golüyle öne geçti.

Villarreal, 45. dakikada Pape Gueye ve 45+1. dakikada Nicolas Pepe'nin golleriyle eşitliği sağladı.

Bu sonuçla birlikte iki takım da lige 1'er puanla başladı.

Villarreal, gelecek hafta Atletico Madrid'e konuk olacak. Racing Santander ise Getafe deplasmanına gidecek.

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