Beşiktaş Eyüpspor maçı ŞİFRESİZ İZLE, BJK Eyüp link
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2026 20:31 -
Güncelleme Tarihi:
16 Ağustos 2026 20:31
Beşiktaş Eyüpspor maçı ŞİFRESİZ İZLE, BJK Eyüp link
Beşiktaş Eyüpspor maçı canlı bein sports 1 linki | Beşiktaş Eyüpspor maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex veya Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Beşiktaş Eyüpspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş Eyüpspor maçı canlı yayın izleme detayları
Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, rakibiyle ligde oynadığı dört karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Geride kalan 4 maçta Beşiktaş, 2-1, 3-1 ve 2-1'lik skorlarla rakibini yenmeyi başardı. Siyah-beyazlılar, Eyüpspor ile deplasmanda oynadığı bir maçta ise 2-2 berabere kaldı. Eyüpspor ile sahasında üçüncü kez kozlarını paylaşacak Beşiktaş, rakip filelere toplamda 9 gol atarken, 5 kez ise topu ağlarında gördü. İki ekip 2023-2024 sezonunda ise Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelirken Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti.
BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Beşiktaş ile Eyüpspor karşılaşacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇI HAKEMİ
Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Andrew Donaldson Dallas oturacak.
UEFA Avrupa Ligi eleme turu maçlarıyla sezona başlayan siyah-beyazlı futbol takım, ligde sezonun ilk karşılaşmasında taraftarı önünde Eyüpspor'u mağlup etmenin hesaplarını yapıyor.
ITALIANO'NUN İLK LİG MAÇI
Beşiktaş'ın İtalyan çalıştırıcısı Vincenzo Italiano, Eyüpspor mücadelesiyle Süper Lig'deki ilk sınavını verecek. Sezon başında siyah-beyazlı ekipte göreve getirilen 48 yaşındaki teknik adam, Avrupa kupalarında çıktığı 4 maçta 4 galibiyet elde etti. Deneyimli teknik direktör, Eyüpspor müsabakasından da 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
YENİ TRANSFERLER SİFTAH YAPACAK
Beşiktaş'ta yeni transferler Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic, görev verilmesi durumunda Süper Lig'de siyah-beyazlı formayla ilk kez oynayacak. Yaz transfer döneminde kadroya katılan 7 futbolcu, Eyüpspor mücadelesinde teknik direktör Vincenzo Italiano'dan şans bekleyecek.
EYÜPSPOR'UN TRANSFERLERİ
Eyüpspor, yaz transfer döneminde Horatiu Moldovan, Chandrel Massanga, Ahmed Abdullahi, Yusuf Barası, Bilal Boutobba, Zak Jules, Jawad El Yamiq, Mete Demir, Konrad Michalak, Abdelhamid Sabiri, David Costa ve Musa Eren Karakaş'ı kadrosuna kattı.
BEŞİKTAŞ, DÖRT RESMİ MAÇ YAPTI
Siyah-beyazlı takım, bu sezon Eyüpspor karşılaşmasına dek 4 resmi maça çıktı. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland ile eşleşen Beşiktaş, rakibini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla eledi. Organizasyonun 3. eleme turunda Çekya'nın Hradec Kralove takımını da iki maçta 1-0'lık skorlarla geçen siyah-beyazlı ekip, play-off turuna yükseldi. Bu sezon 4 maçta 4 galibiyet alan Beşiktaş, 5 gol atarken kalesini gole kapattı.
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