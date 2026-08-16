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Kayserispor, Sivasspor'a şans tanımadı!

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Kayserispor, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda konuk ettiği Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek sezona 2'de 2 ile başladı.

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calendar 16 Ağustos 2026 20:58 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2026 21:18
Kayserispor, Sivasspor'a şans tanımadı!
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Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Kayserispor ile Sivasspor, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada gülen taraf, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan ev sahibi ekip oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmaya etkili başlayan Kayserispor, henüz 3. dakikada Benhur Keser'in golüyle öne geçti. Erken gelen golün ardından oyunun kontrolünü elinde tutan sarı-kırmızılı ekip, ilk yarının uzatma dakikalarında Taulant Seferi'nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

İkinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle oyuna ortak olmaya çalışan Sivasspor, aradığı golü bulamadı. Savunmada hata yapmayan Kayserispor, skor üstünlüğünü koruyarak mücadeleyi 2-0 kazandı.

83.dakikada Sivasspor'da Murat Paluli bariz gol şansını engellediği nedeniyle kırmızı kart ile cezalandırıldı.

Bu sonuçla Kayseri temsilcisi, ligde üst üste ikinci galibiyetini elde ederken, Sivasspor ise ikinci haftayı puansız kapattı.

Stat: RHG Enertürk Enerji Stadı

Hakemler: Ali Şansalan, Azad İlhan, Kurtuluş Aslan

Metro Holding Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar, Semih Güler, Tabidze, Cenk Şen, Dulca (Dk. 65 Radu), Sinan Kurt, Görkem Sağlam (Dk. 73 Moreno), Benhur Keser (Dk. 65 Camara), Seferi (Dk. 73 Fethi Özer), Hasani (Dk. 87 Talha Sarıarslan)

Ekenler Beton Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Burak Kapacak (Dk. 65 Murat Paluli), Appindangoye, Okan Erdoğan, Uğur Çiftçi, Kamil Fidan, Amilton (Dk. 87 Yılmaz Cin), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 86 Mert Çelik), Charisis (Dk. 65 Salih Kavrazlı), Ethemi (Dk. 79 Oğuzhan Aksoy), Manaj

Goller: Dk. 3 Benhur Keser, Dk. 45+4 Seferi (Kayserispor)

Kırmızı Kart: Dk. 82 Murat Paluli (Ekenler Beton Sivasspor)

Sarı Kartlar: Dk. 31 Seferi, Dk. 45+3 Görkem Sağlam, Dk. 46 Dulca, Dk. 54 Tabidze, Dk. 90+3 Murat Uçar (Kayserispor), Dk. 72 Ethemi, Dk. 90+3 Uğur Çiftçi (Ekenler Beton Sivasspor)

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