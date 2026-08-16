16 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
0-06'
16 Ağustos
Başakşehir-Kocaelispor
2-0
16 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
0-06'
16 Ağustos
Keçiörengücü-Pendikspor
4-1
16 Ağustos
Kayserispor-Sivasspor
2-0
16 Ağustos
Mardin 1969 Spor-Antalyaspor
0-04'
16 Ağustos
Muğlaspor-Bandırmaspor
0-05'
16 Ağustos
Racing Santander-Villarreal
2-2
16 Ağustos
Espanyol-Levante
2-071'
16 Ağustos
Lens-PSG
21:45
16 Ağustos
ADO Den Haag-FC Groningen
1-4
16 Ağustos
FC Twente-PEC Zwolle
3-1
16 Ağustos
Feyenoord-Go Ahead Eagles
2-2
16 Ağustos
Ajax-SC Heerenveen
2-2
16 Ağustos
Arsenal-M.City
3-0

Arda Güler asist yaptı, Real Madrid son provasını 3 golle geçti!

Real Madrid, yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında Schalke 04'ü 3-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 20:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: realmadrid.com
Arda Güler asist yaptı, Real Madrid son provasını 3 golle geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Real Madrid, yeni sezon öncesindeki son hazırlık karşılaşmasında Alman ekibi Schalke 04 ile karşı karşıya geldi.

İspanyol devi, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılarak sezon öncesi hazırlıklarını tamamladı.

MİLLİ YILDIZ MAÇI ASİSTLE TAMAMLADI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, etkili performansıyla dikkat çekti. Maça hızlı başlayan Real Madrid, 6. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle öne geçti.

İspanyol ekibi, 20. dakikada Dean Huijsen'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Bu golde asisti yapan isim ise Arda Güler oldu.

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Real Madrid'de Arda Güler, ikinci yarının başında yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı.

Karşılaşmanın 57. dakikasında Carlos Espi'nin golüyle farkı üçe çıkaran Madrid ekibi, mücadeleyi 3-0 kazandı.

MAÇTA TANIDIK YÜZLER

Schalke 04'ün kalesinde Beşiktaş'ın eski file bekçisi Loris Karius görev yaparken, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Edin Dzeko 80. dakikada oyuna dahil oldu. Alman ekibinde ikinci yarıda forma giyen Mertcan Ayhan da Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan'ın kardeşi olarak dikkat çekti.

Real Madrid, 2026-2027 sezonundaki ilk resmi maçında 22 Ağustos'ta Espanyol ile karşı karşıya gelecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.