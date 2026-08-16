Arda Güler asist yaptı, Real Madrid son provasını 3 golle geçti!

Real Madrid, yeni sezon öncesindeki son hazırlık karşılaşmasında Alman ekibi Schalke 04 ile karşı karşıya geldi.
İspanyol devi, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılarak sezon öncesi hazırlıklarını tamamladı.
MİLLİ YILDIZ MAÇI ASİSTLE TAMAMLADI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, etkili performansıyla dikkat çekti. Maça hızlı başlayan Real Madrid, 6. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle öne geçti.
İspanyol ekibi, 20. dakikada Dean Huijsen'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Bu golde asisti yapan isim ise Arda Güler oldu.
İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Real Madrid'de Arda Güler, ikinci yarının başında yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı.
Karşılaşmanın 57. dakikasında Carlos Espi'nin golüyle farkı üçe çıkaran Madrid ekibi, mücadeleyi 3-0 kazandı.
MAÇTA TANIDIK YÜZLER
Schalke 04'ün kalesinde Beşiktaş'ın eski file bekçisi Loris Karius görev yaparken, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Edin Dzeko 80. dakikada oyuna dahil oldu. Alman ekibinde ikinci yarıda forma giyen Mertcan Ayhan da Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan'ın kardeşi olarak dikkat çekti.
Real Madrid, 2026-2027 sezonundaki ilk resmi maçında 22 Ağustos'ta Espanyol ile karşı karşıya gelecek.
İspanyol devi, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılarak sezon öncesi hazırlıklarını tamamladı.
MİLLİ YILDIZ MAÇI ASİSTLE TAMAMLADI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, etkili performansıyla dikkat çekti. Maça hızlı başlayan Real Madrid, 6. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle öne geçti.
İspanyol ekibi, 20. dakikada Dean Huijsen'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Bu golde asisti yapan isim ise Arda Güler oldu.
İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Real Madrid'de Arda Güler, ikinci yarının başında yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı.
Karşılaşmanın 57. dakikasında Carlos Espi'nin golüyle farkı üçe çıkaran Madrid ekibi, mücadeleyi 3-0 kazandı.
MAÇTA TANIDIK YÜZLER
Schalke 04'ün kalesinde Beşiktaş'ın eski file bekçisi Loris Karius görev yaparken, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Edin Dzeko 80. dakikada oyuna dahil oldu. Alman ekibinde ikinci yarıda forma giyen Mertcan Ayhan da Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan'ın kardeşi olarak dikkat çekti.
Real Madrid, 2026-2027 sezonundaki ilk resmi maçında 22 Ağustos'ta Espanyol ile karşı karşıya gelecek.