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Ajax galibiyeti kaçırdı! Heerenveen'den kritik geri dönüş

Eredivisie'nin 2. haftasında Ajax, Johan Cruijff Arena'da ağırladığı Heerenveen karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 19:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Ajax.nl
Ajax galibiyeti kaçırdı! Heerenveen'den kritik geri dönüş
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Eredivisie'nin 2. haftasında Ajax ile Heerenveen, Johan Cruijff Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmaya etkili başlayan Ajax, 7. dakikada Klaverboer'un kendi kalesine attığı golle öne geçti. Ev sahibi ekip, 33. dakikada Abdellah Ouazane'nin golüyle farkı ikiye çıkardı.

Heerenveen, ilk yarının son dakikalarında Trenskow'un kaydettiği golle umutlandı ve devreye 2-1'lik skorla gidildi.

İkinci yarıda baskısını artıran konuk ekip, 82. dakikada M. Rivera'nın attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.

Kalan dakikalarda iki takım da galibiyet golünü bulamayınca mücadele 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

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