Ajax galibiyeti kaçırdı! Heerenveen'den kritik geri dönüş

Eredivisie'nin 2. haftasında Ajax ile Heerenveen, Johan Cruijff Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmaya etkili başlayan Ajax, 7. dakikada Klaverboer'un kendi kalesine attığı golle öne geçti. Ev sahibi ekip, 33. dakikada Abdellah Ouazane'nin golüyle farkı ikiye çıkardı.
Heerenveen, ilk yarının son dakikalarında Trenskow'un kaydettiği golle umutlandı ve devreye 2-1'lik skorla gidildi.
İkinci yarıda baskısını artıran konuk ekip, 82. dakikada M. Rivera'nın attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.
Kalan dakikalarda iki takım da galibiyet golünü bulamayınca mücadele 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.
Heerenveen, ilk yarının son dakikalarında Trenskow'un kaydettiği golle umutlandı ve devreye 2-1'lik skorla gidildi.
İkinci yarıda baskısını artıran konuk ekip, 82. dakikada M. Rivera'nın attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.
Kalan dakikalarda iki takım da galibiyet golünü bulamayınca mücadele 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.