16 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
16 Ağustos
Başakşehir-Kocaelispor
1-0DA
16 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
21:30
16 Ağustos
Keçiörengücü-Pendikspor
2-1DA
16 Ağustos
Kayserispor-Sivasspor
2-0DA
16 Ağustos
Mardin 1969 Spor-Antalyaspor
21:30
16 Ağustos
Muğlaspor-Bandırmaspor
21:30
16 Ağustos
Racing Santander-Villarreal
2-287'
16 Ağustos
Espanyol-Levante
20:00
16 Ağustos
Lens-PSG
21:45
16 Ağustos
ADO Den Haag-FC Groningen
1-4
16 Ağustos
FC Twente-PEC Zwolle
3-1
16 Ağustos
Feyenoord-Go Ahead Eagles
2-2
16 Ağustos
Ajax-SC Heerenveen
2-2
16 Ağustos
Arsenal-M.City
3-0

Pep sonrası hezimet; kupa Arsenal'in oldu!

Pep Guardiola sonrası ilk resmi maçına çıkan Manchester City, Community Shield maçında Arsenal'e 3-0 yenildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 18:42 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2026 18:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Pep sonrası hezimet; kupa Arsenal'in oldu!
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İngiltere Community Shield'da Arsenal ile Manchester City karşı karşıya geldi. Cardiff'te oynanan mücadeleyi Arsenal 3-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Lig şampiyonu Arsenal'e kupayı getiren golleri 1. dakikada Riccardo Calafiori, 28. dakikada Kai Havertz ve 48. dakikada Martin Ödegaard kaydetti.

Pep Guardiola sonrası Enzo Maresca ile ilk resmi maçına çıkan Manchester City, sahadan büyük bir hezimetle ayrıldı.

Arsenal ise tarihinde 18. kez Community Shield'ı kazandı.

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