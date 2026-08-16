Pep sonrası hezimet; kupa Arsenal'in oldu!

İngiltere Community Shield'da Arsenal ile Manchester City karşı karşıya geldi. Cardiff'te oynanan mücadeleyi Arsenal 3-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Lig şampiyonu Arsenal'e kupayı getiren golleri 1. dakikada Riccardo Calafiori, 28. dakikada Kai Havertz ve 48. dakikada Martin Ödegaard kaydetti.
Pep Guardiola sonrası Enzo Maresca ile ilk resmi maçına çıkan Manchester City, sahadan büyük bir hezimetle ayrıldı.
Arsenal ise tarihinde 18. kez Community Shield'ı kazandı.
Pep Guardiola sonrası Enzo Maresca ile ilk resmi maçına çıkan Manchester City, sahadan büyük bir hezimetle ayrıldı.
Arsenal ise tarihinde 18. kez Community Shield'ı kazandı.