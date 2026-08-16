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Muğlaspor-Bandırmaspor
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Racing Santander-Villarreal
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Trabzonspor-Ferencvaros maçının biletleri satışa çıkıyor!

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'u konuk edeceği karşılaşmanın bilet fiyatları belli oldu. Papara Park'ta oynanacak mücadelenin biletleri 17 Ağustos'ta satışa sunulacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 20:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor-Ferencvaros maçının biletleri satışa çıkıyor!
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor ile Macaristan temsilcisi Ferencvaros arasında 20 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmanın biletleri 17 Ağustos Pazartesi günü satışa çıkarılacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada bilet fiyatları, VIP Platinum- B için 25 bin, VIP Platinum- A/C için 20 bin, VIP Gold ve VIP Bordo için 15 bin, VIP Silver için 10 bin, batı tribün için 4 bin, doğu tribünü için 3 bin, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü için 2 bin, güney-kuzey kale arkası için ise bin 500 lira olarak belirlendi.

Biletlerin yarın saat 13.00'te satışa sunulacağı kaydedildi.

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