16 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
16 Ağustos
Başakşehir-Kocaelispor
19:00
16 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
21:30
16 Ağustos
Keçiörengücü-Pendikspor
19:00
16 Ağustos
Kayserispor-Sivasspor
19:00
16 Ağustos
Mardin 1969 Spor-Antalyaspor
21:30
16 Ağustos
Muğlaspor-Bandırmaspor
21:30
16 Ağustos
Racing Santander-Villarreal
18:00
16 Ağustos
Espanyol-Levante
20:00
16 Ağustos
Lens-PSG
21:45
16 Ağustos
ADO Den Haag-FC Groningen
1-4
16 Ağustos
FC Twente-PEC Zwolle
3-1
16 Ağustos
Feyenoord-Go Ahead Eagles
2-2
16 Ağustos
Ajax-SC Heerenveen
1-013'
16 Ağustos
Arsenal-M.City
2-0DA

Nice, Axel Witsel ile anlaştı!

Nice, serbest statüde yer alan 37 yaşındaki Belçikalı oyuncu Axel Witsel ile prensip anlaşmasına vardı

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 17:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Nice, Axel Witsel ile anlaştı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Nice, Girona'dan ayrılan Axel Witsel'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla L'Equipe'te yer alan habere göre, Nice, 37 yaşındaki Belçikalı futbolcu ile prensip anlaşmasına vardı.

Deneyimli futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Girona'da geride kalan sezonda 32 maçta süre bulan Witsel, 1 gol, 2 asistle skor katkısı da sağlamıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.