Nice, Axel Witsel ile anlaştı!

Nice, Girona'dan ayrılan Axel Witsel'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE L'Equipe'te yer alan habere göre, Nice, 37 yaşındaki Belçikalı futbolcu ile prensip anlaşmasına vardı.
Deneyimli futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
Girona'da geride kalan sezonda 32 maçta süre bulan Witsel, 1 gol, 2 asistle skor katkısı da sağlamıştı.
Deneyimli futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
Girona'da geride kalan sezonda 32 maçta süre bulan Witsel, 1 gol, 2 asistle skor katkısı da sağlamıştı.