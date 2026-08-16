Erzurumspor'dan Amedspor maçı devam ederken VAR kararına tepki!

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında lige yeni yükselen Amedspor ile Erzurumspor, Diyarbakır Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mücadelenin henüz 2. dakikasında Andrade ile öne geçen Erzurumspor'un golü, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.
Kararın ardından Erzurumspor cephesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla VAR kararına tepki gösterdi.
"KONUM DOĞAL, NİYETİNİZ YAPAY"
Mavi-beyazlı kulüp, yaptığı paylaşımda "Konum doğal, niyetiniz yapay" ifadelerini kullanarak hakem kararını eleştirdi.
Kararın ardından Erzurumspor cephesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla VAR kararına tepki gösterdi.
"KONUM DOĞAL, NİYETİNİZ YAPAY"
Mavi-beyazlı kulüp, yaptığı paylaşımda "Konum doğal, niyetiniz yapay" ifadelerini kullanarak hakem kararını eleştirdi.