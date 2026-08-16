16 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
1-086'
16 Ağustos
Başakşehir-Kocaelispor
2-0
16 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
3-088'
16 Ağustos
Keçiörengücü-Pendikspor
4-1
16 Ağustos
Kayserispor-Sivasspor
2-0
16 Ağustos
Mardin 1969 Spor-Antalyaspor
2-087'
16 Ağustos
Muğlaspor-Bandırmaspor
0-085'
16 Ağustos
Racing Santander-Villarreal
2-2
16 Ağustos
Espanyol-Levante
3-0
16 Ağustos
Lens-PSG
1-071'
16 Ağustos
ADO Den Haag-FC Groningen
1-4
16 Ağustos
FC Twente-PEC Zwolle
3-1
16 Ağustos
Feyenoord-Go Ahead Eagles
2-2
16 Ağustos
Ajax-SC Heerenveen
2-2
16 Ağustos
Arsenal-M.City
3-0

Erzurumspor'dan Amedspor maçı devam ederken VAR kararına tepki!

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Amedspor'a konuk olan Erzurumspor'un 2. dakikada bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Kararın ardından mavi-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 22:19
Fotoğraf: AA
Erzurumspor'dan Amedspor maçı devam ederken VAR kararına tepki!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında lige yeni yükselen Amedspor ile Erzurumspor, Diyarbakır Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mücadelenin henüz 2. dakikasında Andrade ile öne geçen Erzurumspor'un golü, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Kararın ardından Erzurumspor cephesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla VAR kararına tepki gösterdi.

"KONUM DOĞAL, NİYETİNİZ YAPAY"

Mavi-beyazlı kulüp, yaptığı paylaşımda "Konum doğal, niyetiniz yapay" ifadelerini kullanarak hakem kararını eleştirdi.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.