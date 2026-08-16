Barcelona'dan dev transfer hamlesi: Rodri

Barcelona, yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birine imza attı. Katalan ekibi, Manchester City forması giyen Rodri'nin transferini sonuçlandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanyol devinin, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için 65 milyon euro ve bonuslar karşılığında anlaşma sağladığı belirtildi.
Ballon d'Or ödülünü kazanan deneyimli futbolcu, uzun yıllardır Manchester City'nin orta sahasında gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın en önemli oyuncuları arasında yer alıyordu.
Barcelona'nın orta saha rotasyonunu güçlendirmek için kadrosuna kattığı Rodri'nin kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Ballon d'Or ödülünü kazanan deneyimli futbolcu, uzun yıllardır Manchester City'nin orta sahasında gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın en önemli oyuncuları arasında yer alıyordu.
Barcelona'nın orta saha rotasyonunu güçlendirmek için kadrosuna kattığı Rodri'nin kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.