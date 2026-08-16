16 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
1-085'
16 Ağustos
Başakşehir-Kocaelispor
2-0
16 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
3-087'
16 Ağustos
Keçiörengücü-Pendikspor
4-1
16 Ağustos
Kayserispor-Sivasspor
2-0
16 Ağustos
Mardin 1969 Spor-Antalyaspor
2-086'
16 Ağustos
Muğlaspor-Bandırmaspor
0-084'
16 Ağustos
Racing Santander-Villarreal
2-2
16 Ağustos
Espanyol-Levante
3-0
16 Ağustos
Lens-PSG
1-069'
16 Ağustos
ADO Den Haag-FC Groningen
1-4
16 Ağustos
FC Twente-PEC Zwolle
3-1
16 Ağustos
Feyenoord-Go Ahead Eagles
2-2
16 Ağustos
Ajax-SC Heerenveen
2-2
16 Ağustos
Arsenal-M.City
3-0

Barcelona'dan dev transfer hamlesi: Rodri

Barcelona, Manchester City'nin yıldız orta saha oyuncusu Rodri'nin transferini 65 milyon euro ve bonuslar karşılığında tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 21:46
Barcelona'dan dev transfer hamlesi: Rodri
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Barcelona, yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birine imza attı. Katalan ekibi, Manchester City forması giyen Rodri'nin transferini sonuçlandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanyol devinin, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için 65 milyon euro ve bonuslar karşılığında anlaşma sağladığı belirtildi.

Ballon d'Or ödülünü kazanan deneyimli futbolcu, uzun yıllardır Manchester City'nin orta sahasında gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın en önemli oyuncuları arasında yer alıyordu.

Barcelona'nın orta saha rotasyonunu güçlendirmek için kadrosuna kattığı Rodri'nin kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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