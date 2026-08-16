Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon sonunda futbolu bırakan Necip Uysal için Eyüpspor karşılaşması öncesinde veda töreni düzenlendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Profesyonel futbol kariyerinde yalnızca Beşiktaş forması giyen ve uzun süre takım kaptanlığı yapan Necip Uysal, geçtiğimiz sezon sonunda futbolu bıraktığını açıklamıştı.
Geçen sezonun ortalarında kaptanlık görevi alınan ve sezonu takımdan ayrı bireysel çalışmalarla tamamlayan Necip Uysal, Eyüpspor maçı öncesinde siyah-beyazlı taraftarlara veda etti.
FUTBOLCULAR KORİDOR OLUŞTURDU
Stadyum skorbordlarında Necip Uysal için hazırlanan video gösterilirken, Beşiktaşlı futbolcular da tecrübeli ismin geçişi için koridor oluşturdu.
Takım kaptanı Orkun Kökçü, Necip Uysal'a çiçek verdi. Uysal daha sonra tüm takımla birlikte fotoğraf çektirdi.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise Necip Uysal'a 20 numaralı formasının çerçevelenmiş halini hediye etti.
"HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM, HAKKINIZI HELAL EDİN"
Sahaya eşi ve çocuklarıyla çıkan Necip Uysal, siyah-beyazlı taraftarlara seslenerek şu ifadeleri kullandı:
"Büyük Beşiktaş taraftarı, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günümde, kötü günümde hep arkamdaydınız. Hepinizi çok seviyorum, hakkınızı helal edin."
Necip Uysal, konuşmasının ardından Kuzey Kale Arkası Tribünü'ne giderek taraftarlara üçlü çektirdi.
Geçen sezonun ortalarında kaptanlık görevi alınan ve sezonu takımdan ayrı bireysel çalışmalarla tamamlayan Necip Uysal, Eyüpspor maçı öncesinde siyah-beyazlı taraftarlara veda etti.
FUTBOLCULAR KORİDOR OLUŞTURDU
Stadyum skorbordlarında Necip Uysal için hazırlanan video gösterilirken, Beşiktaşlı futbolcular da tecrübeli ismin geçişi için koridor oluşturdu.
Takım kaptanı Orkun Kökçü, Necip Uysal'a çiçek verdi. Uysal daha sonra tüm takımla birlikte fotoğraf çektirdi.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise Necip Uysal'a 20 numaralı formasının çerçevelenmiş halini hediye etti.
"HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM, HAKKINIZI HELAL EDİN"
Sahaya eşi ve çocuklarıyla çıkan Necip Uysal, siyah-beyazlı taraftarlara seslenerek şu ifadeleri kullandı:
"Büyük Beşiktaş taraftarı, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günümde, kötü günümde hep arkamdaydınız. Hepinizi çok seviyorum, hakkınızı helal edin."
Necip Uysal, konuşmasının ardından Kuzey Kale Arkası Tribünü'ne giderek taraftarlara üçlü çektirdi.