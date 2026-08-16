Yenilerin maçında 3 puan Amed Sportif'in

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Amed Sportif ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Amed Sportif 3-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Amed Sportif'e galibiyeti getiren golleri 53 ve 61. dakikalarda Dia Saba ve 70. dakikada Gökhan Gül kaydetti.
3 GOL İPTAL EDİLDİ
Erzurumspor'un 2. dakikada Fernando Andrade ile bulduğu gol, VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Amed Sportif'in ise 21. dakikada Dia Saba ile bulduğu gol geçersiz sayıldı. Erzurumspor'un 68. dakikadaki golü yine, öncesinde kaleciye faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi.
3 PUAN AMED SPORTİF'İN
Süper Lig'in iki yeni takımının mücadelesinde 3 puanla başlayan taraf Amed Sportif oldu.
Amed Sportif, gelecek hafta Kocaelispor'a konuk olacak. Erzurumspor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Erzurumspor FK'nin bulduğu gol, VAR uyarısıyla iptal edildi. Orhan Ovacıklı'nın kendi sahasından gönderdiği uzun topla buluşan Fernando, ceza sahası içerisinde çektiği şutla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu inceleyen hakem Halil Umut Meler, Fernando'nun topu eliyle kontrol ettiğini belirleyerek golü iptal etti.
21. dakikada Dia Saba'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluşurken, gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
40. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşta Dia Saba, penaltı noktasına doğru ortaladı. Savunmanın uzaklaştırdığı topa Krasniqi gelişine vururken, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
46. dakikada Amed Sportif Faaliyetler'in sol kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Diagne'nin sert şutunda top yan ağlarda kaldı. 53. dakikada Amed Sportif Faaliyetler 1-0 öne geçti. Dellova'nın uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Dia Saba'nın rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 62. dakikada ev sahibi takım skoru 2-0 yaptı. Ceza sahasında Sor buluştuğu topu, ceza yayı içinde bulunan Dia Saba'ya çıkardı. Bu futbolcu, ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlak ağlara göndererek kendisini ve takımının ikinci golünü attı. 70. dakikada Amed Sportif Faaliyetler bir gol daha buldu. Krasniqi'nin pasıyla ceza sahasına giren Balley, rakibinden sıyrılarak topu penaltı noktasında boş pozisyonda bulunan Gökhan Gül'e aktardı. Gökhan Gül'ün şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu:
Karşılaşma Amed Sportif Faaliyetler'in 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Halil Umut Meler, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar
Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Mehmet Yeşil, Bates, Dellova, Krasniqi, Cem Üstündağ (Dk. 64 Gökhan Gül), Raveloson, Dia Saba (Dk. 77 Lutin), Sor (Dk. 77 Umut Meraş), Orban (Dk. 88 Miraç Acer), Diagne (Dk. 64 Ballet)
Erzurumspor FK: Orbanic, Gerxhaliu, Yakup Kırtay, Orhan Ovacıklı (Dk. 82 İlkan Sever), Baiye, Mujakic, Mustafa Fettahoğlu (Dk. 75 Murat Cem Akpınar), Sefa Akgün (Dk. 64 Kerk), Rodriguez (Dk. 76 Akhundzade), Fernando (Dk. 64 Ebosele), Eren Tozlu
Goller: Dk. 53 ve Dk. 62 Dia Saba, Dk. 70 Gökhan Gül (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kart: Dk. 90+1 Raveloson (Amed Sportif Faaliyetler)
3 GOL İPTAL EDİLDİ
Erzurumspor'un 2. dakikada Fernando Andrade ile bulduğu gol, VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Amed Sportif'in ise 21. dakikada Dia Saba ile bulduğu gol geçersiz sayıldı. Erzurumspor'un 68. dakikadaki golü yine, öncesinde kaleciye faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi.
3 PUAN AMED SPORTİF'İN
Süper Lig'in iki yeni takımının mücadelesinde 3 puanla başlayan taraf Amed Sportif oldu.
Amed Sportif, gelecek hafta Kocaelispor'a konuk olacak. Erzurumspor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Erzurumspor FK'nin bulduğu gol, VAR uyarısıyla iptal edildi. Orhan Ovacıklı'nın kendi sahasından gönderdiği uzun topla buluşan Fernando, ceza sahası içerisinde çektiği şutla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu inceleyen hakem Halil Umut Meler, Fernando'nun topu eliyle kontrol ettiğini belirleyerek golü iptal etti.
21. dakikada Dia Saba'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluşurken, gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
40. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşta Dia Saba, penaltı noktasına doğru ortaladı. Savunmanın uzaklaştırdığı topa Krasniqi gelişine vururken, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
46. dakikada Amed Sportif Faaliyetler'in sol kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Diagne'nin sert şutunda top yan ağlarda kaldı. 53. dakikada Amed Sportif Faaliyetler 1-0 öne geçti. Dellova'nın uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Dia Saba'nın rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 62. dakikada ev sahibi takım skoru 2-0 yaptı. Ceza sahasında Sor buluştuğu topu, ceza yayı içinde bulunan Dia Saba'ya çıkardı. Bu futbolcu, ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlak ağlara göndererek kendisini ve takımının ikinci golünü attı. 70. dakikada Amed Sportif Faaliyetler bir gol daha buldu. Krasniqi'nin pasıyla ceza sahasına giren Balley, rakibinden sıyrılarak topu penaltı noktasında boş pozisyonda bulunan Gökhan Gül'e aktardı. Gökhan Gül'ün şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu:
Karşılaşma Amed Sportif Faaliyetler'in 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Halil Umut Meler, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar
Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Mehmet Yeşil, Bates, Dellova, Krasniqi, Cem Üstündağ (Dk. 64 Gökhan Gül), Raveloson, Dia Saba (Dk. 77 Lutin), Sor (Dk. 77 Umut Meraş), Orban (Dk. 88 Miraç Acer), Diagne (Dk. 64 Ballet)
Erzurumspor FK: Orbanic, Gerxhaliu, Yakup Kırtay, Orhan Ovacıklı (Dk. 82 İlkan Sever), Baiye, Mujakic, Mustafa Fettahoğlu (Dk. 75 Murat Cem Akpınar), Sefa Akgün (Dk. 64 Kerk), Rodriguez (Dk. 76 Akhundzade), Fernando (Dk. 64 Ebosele), Eren Tozlu
Goller: Dk. 53 ve Dk. 62 Dia Saba, Dk. 70 Gökhan Gül (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kart: Dk. 90+1 Raveloson (Amed Sportif Faaliyetler)