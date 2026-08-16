Beşiktaş 5. viteste başladı!

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş 1-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 25. dakikada Olaitan'ın asistinde Vaclav Cerny kaydetti.
Cerny, bu golle birlikte bu sezon oynadığı 5 resmi maçta 2 gol atıp 1 asist yaptı.
Eyüpspor'da David da Costa, 68. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, lige 3 puanla başladı. Geçen sezon son anda ligde kalan Eyüpspor ise ilk maçında puanla tanışamadı.
Beşiktaş, perşembe günü Kauno Zalgiris ile evinde oynadıktan sonra pazar akşamı Alanyaspor'a konuk olacak.
Eyüpspor ise Gaziantep FK karşısında ilk puanlarını arayacak.
GOL YEMEDEN 5'TE 5
Beşiktaş, bu sezon 5. resmi maçında da gol yemedi.
Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0, Hradec Kralove'yi 1-0 ve 1-0'lık skorlarla eleyen Beşiktaş, Eyüpspor'u da 1-0 ile geçti.
Beşiktaş bu sezon oynadığı tüm resmi maçları gol yemeden kazanmayı başardı.
ITALIANO'DAN İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonun ilk haftasında Eyüpspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, son maça göre kadroda 4 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takımı mücadelede sahaya Alexander Nübel, Taylan Bulut, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Semih Kılıçsoy ilk 11'i ile dizildi.
Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Emirhan Topçu ve Amir Murillo şans bekledi.
Teknik direktör Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi 3. tur eleme turunda Hradec Kralove ile İstanbul'da oynanan karşılaşmaya göre 4 değişikliğe gitti.
İtalyan teknik adam Murillo, Emirhan Topçu, İlhan Fakılı, Oh'u kulübeye çekerken, ilk 11'de Taylan Bulut, Agbadou, Trossard ve Semih Kılıçsoy'u sahaya sürdü.
TROSSARD İLK KEZ 11'DE
Beşiktaş'ın Belçikalı futbolcusu Leandro Trossard, Eyüpspor karşısında ilk 11'de maça başladı.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile oynanan rövanş maçında ilk kez siyah-beyazlı formayla tanışan Trossard, Vincenzo Italiano tarafından ilk haftadaki Eyüpspor karşılaşmasında 11'de görevlendirdi.
Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'deki ilk maçına eflatun-sarılılar karşısında çıktı.
AGBADOU FORMASINA KAVUŞTU
Beşiktaş'ta Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou, bu sezon ilk kez 11'de maça başladı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesi adına mücadele eden Agbadou, Slovakya kampına geç dahil olmasına rağmen formunu yakalayarak Avrupa kupalarında 3 maçta oyuna sonradan dahil olmuştu.
Öte yandan siyah-beyazlılarda Eyüpspor maçında ilk 11'de yer alan Taylan Bulut ve Semih Kılıçsoy da UEFA Avrupa Ligi elemelerinde süre almıştı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada Olaitan'ın ayağından açtığı topu ceza yayının gerisinde önünde bulan Orkun Kökçü'nün yerden uzak köşeye şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
25. dakikada Beşiktaş öne geçti. Olaitan'ın savunma arkasına havadan gönderdiği pası ceza sahası içinde kontrol eden Cerny, düzgün bir vuruşla topu kalecinin solundan filelerle buluşturdu: 1-0
33. dakikada soldan Rıdvan Yılmaz'ın kullandığı kornerde siyah-beyazlı oyuncuların ve Eyüpspor savunmasının ıskaladığı topa arka direkte kafa vuruşunu yapan Cerny'nin şutunda kaleci Moldovan, iyi bir refleksle meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
36. dakikada sol kanattan içe kateden Pintor'un takım arkadaşıyla yaptığı duvar pasının ardından yayın içinde yaptığı vuruşta top kaleci Nübel'de kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Cerny'nin sol ayağıyla kullandığı frikikte meşin yuvarlak, yan direkten oyun alanına döndü.
55. dakikada Olaitan'ın ara pasıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Taylan Bulut'un yerden şutunda top yan filelerde kaldı.
68. dakikada Eyüpspor 10 kişi kaldı. Eyüpspor ceza yayının gerisinde top kapma mücadelesinde Oh'un ayak bileğine müdahalede bulunan eflatun-sarılı futbolcu Costa, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
70. dakikada Orkun Kökçü'nün kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Anıl Usta, Hüseyin Aylak
Beşiktaş: Nübel, Taylan Bulut, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz (Dk. 89 Ouattara), Salih Özcan, Olaitan (Dk. 89 Ndidi), Orkun Kökçü, Cerny (Dk. 88 Rashica), Trossard (Dk. 62 İlhan Fakılı), Semih Kılıçsoy (Dk. 62 Oh)
Eyüpspor: Moldovan, Calegari (Dk. 90+1 Arda Yavuz), El Yamiq, Jules, Talha Ülvan, Massanga, Michalak (Dk. 85 Yusuf Barası), Sabiri (Dk. 46 Raux-Yao), Costa, Pintor (Dk. 63 Boutobba), Abdullahi
Gol: Dk. 25 Cerny (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk. 68 Costa (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 48 Raux-Yao (Eyüpspor), Dk. 53 Trossard, Dk. 90+4 Djalo (Beşiktaş)
Cerny, bu golle birlikte bu sezon oynadığı 5 resmi maçta 2 gol atıp 1 asist yaptı.
Eyüpspor'da David da Costa, 68. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, lige 3 puanla başladı. Geçen sezon son anda ligde kalan Eyüpspor ise ilk maçında puanla tanışamadı.
Beşiktaş, perşembe günü Kauno Zalgiris ile evinde oynadıktan sonra pazar akşamı Alanyaspor'a konuk olacak.
Eyüpspor ise Gaziantep FK karşısında ilk puanlarını arayacak.
GOL YEMEDEN 5'TE 5
Beşiktaş, bu sezon 5. resmi maçında da gol yemedi.
Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0, Hradec Kralove'yi 1-0 ve 1-0'lık skorlarla eleyen Beşiktaş, Eyüpspor'u da 1-0 ile geçti.
Beşiktaş bu sezon oynadığı tüm resmi maçları gol yemeden kazanmayı başardı.
ITALIANO'DAN İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonun ilk haftasında Eyüpspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, son maça göre kadroda 4 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takımı mücadelede sahaya Alexander Nübel, Taylan Bulut, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Semih Kılıçsoy ilk 11'i ile dizildi.
Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Emirhan Topçu ve Amir Murillo şans bekledi.
Teknik direktör Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi 3. tur eleme turunda Hradec Kralove ile İstanbul'da oynanan karşılaşmaya göre 4 değişikliğe gitti.
İtalyan teknik adam Murillo, Emirhan Topçu, İlhan Fakılı, Oh'u kulübeye çekerken, ilk 11'de Taylan Bulut, Agbadou, Trossard ve Semih Kılıçsoy'u sahaya sürdü.
TROSSARD İLK KEZ 11'DE
Beşiktaş'ın Belçikalı futbolcusu Leandro Trossard, Eyüpspor karşısında ilk 11'de maça başladı.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile oynanan rövanş maçında ilk kez siyah-beyazlı formayla tanışan Trossard, Vincenzo Italiano tarafından ilk haftadaki Eyüpspor karşılaşmasında 11'de görevlendirdi.
Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'deki ilk maçına eflatun-sarılılar karşısında çıktı.
AGBADOU FORMASINA KAVUŞTU
Beşiktaş'ta Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou, bu sezon ilk kez 11'de maça başladı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesi adına mücadele eden Agbadou, Slovakya kampına geç dahil olmasına rağmen formunu yakalayarak Avrupa kupalarında 3 maçta oyuna sonradan dahil olmuştu.
Öte yandan siyah-beyazlılarda Eyüpspor maçında ilk 11'de yer alan Taylan Bulut ve Semih Kılıçsoy da UEFA Avrupa Ligi elemelerinde süre almıştı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada Olaitan'ın ayağından açtığı topu ceza yayının gerisinde önünde bulan Orkun Kökçü'nün yerden uzak köşeye şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
25. dakikada Beşiktaş öne geçti. Olaitan'ın savunma arkasına havadan gönderdiği pası ceza sahası içinde kontrol eden Cerny, düzgün bir vuruşla topu kalecinin solundan filelerle buluşturdu: 1-0
33. dakikada soldan Rıdvan Yılmaz'ın kullandığı kornerde siyah-beyazlı oyuncuların ve Eyüpspor savunmasının ıskaladığı topa arka direkte kafa vuruşunu yapan Cerny'nin şutunda kaleci Moldovan, iyi bir refleksle meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
36. dakikada sol kanattan içe kateden Pintor'un takım arkadaşıyla yaptığı duvar pasının ardından yayın içinde yaptığı vuruşta top kaleci Nübel'de kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Cerny'nin sol ayağıyla kullandığı frikikte meşin yuvarlak, yan direkten oyun alanına döndü.
55. dakikada Olaitan'ın ara pasıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Taylan Bulut'un yerden şutunda top yan filelerde kaldı.
68. dakikada Eyüpspor 10 kişi kaldı. Eyüpspor ceza yayının gerisinde top kapma mücadelesinde Oh'un ayak bileğine müdahalede bulunan eflatun-sarılı futbolcu Costa, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
70. dakikada Orkun Kökçü'nün kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Anıl Usta, Hüseyin Aylak
Beşiktaş: Nübel, Taylan Bulut, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz (Dk. 89 Ouattara), Salih Özcan, Olaitan (Dk. 89 Ndidi), Orkun Kökçü, Cerny (Dk. 88 Rashica), Trossard (Dk. 62 İlhan Fakılı), Semih Kılıçsoy (Dk. 62 Oh)
Eyüpspor: Moldovan, Calegari (Dk. 90+1 Arda Yavuz), El Yamiq, Jules, Talha Ülvan, Massanga, Michalak (Dk. 85 Yusuf Barası), Sabiri (Dk. 46 Raux-Yao), Costa, Pintor (Dk. 63 Boutobba), Abdullahi
Gol: Dk. 25 Cerny (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk. 68 Costa (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 48 Raux-Yao (Eyüpspor), Dk. 53 Trossard, Dk. 90+4 Djalo (Beşiktaş)