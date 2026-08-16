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Mardin 1969 Spor'dan Antalyaspor karşısında sürpriz galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Mardin 1969 Spor, sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 23:23
Fotoğraf: AA
Mardin 1969 Spor'dan Antalyaspor karşısında sürpriz galibiyet
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Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Mardin 1969 Spor ile Antalyaspor, Mardin 21 Kasım Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip, Dimitrov ve xKayode'nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLK GOL DİMİTROV'DAN GELDİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Mardin 1969 Spor, 25. dakikada Dimitrov'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca ev sahibi ekip soyunma odasına tek farklı üstünlükle girdi.

KAYODE FARKI İKİYE ÇIKARDI

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Mardin 1969 Spor, 51. dakikada Kayode'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi.

Kalan dakikalarda Antalyaspor'un çabaları sonuç vermedi ve Mardin 1969 Spor, sahasında önemli bir galibiyete imza attı.

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