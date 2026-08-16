Beşiktaş'ta Italiano etkisi: 5 maç, 5 galibiyet, sıfır gol

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano yönetiminde sezona 5'te 5'lik başlangıç yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı ekip, Italiano önderliğinde çıktığı ilk 5 resmi karşılaşmanın tamamını kazanırken, bu mücadelelerin hiçbirinde kalesinde gol görmedi.
5 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI
Beşiktaş'ın Italiano yönetiminde gol yemeden kazandığı karşılaşmalar şöyle:
Beşiktaş 1-0 Midtjylland
Beşiktaş 2-0 Midtjylland
Beşiktaş 1-0 Hradec Kralove
Beşiktaş 1-0 Hradec Kralove
Beşiktaş 1-0 Eyüpspor
Siyah-beyazlılar böylece hem Avrupa'da hem de ligde oynadığı ilk 5 resmi maçından galibiyetle ayrıldı.
SAVUNMA PERFORMANSI ÖNE ÇIKTI
Beşiktaş'ın yakaladığı seride takım savunmasındaki performans dikkat çekti. Italiano yönetimindeki siyah-beyazlılar, ilk 5 resmi karşılaşmada rakiplerine gol izni vermedi.
Beşiktaş, sezona yaptığı bu başlangıcın ardından galibiyet ve gol yememe serisini ilerleyen haftalarda da sürdürmeyi hedefliyor.
5 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI
Beşiktaş'ın Italiano yönetiminde gol yemeden kazandığı karşılaşmalar şöyle:
Beşiktaş 1-0 Midtjylland
Beşiktaş 2-0 Midtjylland
Beşiktaş 1-0 Hradec Kralove
Beşiktaş 1-0 Hradec Kralove
Beşiktaş 1-0 Eyüpspor
Siyah-beyazlılar böylece hem Avrupa'da hem de ligde oynadığı ilk 5 resmi maçından galibiyetle ayrıldı.
SAVUNMA PERFORMANSI ÖNE ÇIKTI
Beşiktaş'ın yakaladığı seride takım savunmasındaki performans dikkat çekti. Italiano yönetimindeki siyah-beyazlılar, ilk 5 resmi karşılaşmada rakiplerine gol izni vermedi.
Beşiktaş, sezona yaptığı bu başlangıcın ardından galibiyet ve gol yememe serisini ilerleyen haftalarda da sürdürmeyi hedefliyor.