16 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
1-0
16 Ağustos
Başakşehir-Kocaelispor
2-0
16 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
3-0
16 Ağustos
Keçiörengücü-Pendikspor
4-1
16 Ağustos
Kayserispor-Sivasspor
2-0
16 Ağustos
Mardin 1969 Spor-Antalyaspor
2-0
16 Ağustos
Muğlaspor-Bandırmaspor
0-0
16 Ağustos
Racing Santander-Villarreal
2-2
16 Ağustos
Espanyol-Levante
3-0
16 Ağustos
Lens-PSG
1-0
16 Ağustos
ADO Den Haag-FC Groningen
1-4
16 Ağustos
FC Twente-PEC Zwolle
3-1
16 Ağustos
Feyenoord-Go Ahead Eagles
2-2
16 Ağustos
Ajax-SC Heerenveen
2-2
16 Ağustos
Arsenal-M.City
3-0

Beşiktaş'ta Italiano etkisi: 5 maç, 5 galibiyet, sıfır gol

Beşiktaş, Vincenzo Italiano yönetiminde çıktığı ilk 5 resmi karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, bu süreçte rakip fileleri havalandırırken kendi kalesinde ise gol görmedi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 23:36
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Italiano etkisi: 5 maç, 5 galibiyet, sıfır gol
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Beşiktaş, yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano yönetiminde sezona 5'te 5'lik başlangıç yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı ekip, Italiano önderliğinde çıktığı ilk 5 resmi karşılaşmanın tamamını kazanırken, bu mücadelelerin hiçbirinde kalesinde gol görmedi.

5 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Beşiktaş'ın Italiano yönetiminde gol yemeden kazandığı karşılaşmalar şöyle:

Beşiktaş 1-0 Midtjylland

Beşiktaş 2-0 Midtjylland

Beşiktaş 1-0 Hradec Kralove

Beşiktaş 1-0 Hradec Kralove

Beşiktaş 1-0 Eyüpspor

Siyah-beyazlılar böylece hem Avrupa'da hem de ligde oynadığı ilk 5 resmi maçından galibiyetle ayrıldı.

SAVUNMA PERFORMANSI ÖNE ÇIKTI

Beşiktaş'ın yakaladığı seride takım savunmasındaki performans dikkat çekti. Italiano yönetimindeki siyah-beyazlılar, ilk 5 resmi karşılaşmada rakiplerine gol izni vermedi.

Beşiktaş, sezona yaptığı bu başlangıcın ardından galibiyet ve gol yememe serisini ilerleyen haftalarda da sürdürmeyi hedefliyor.

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