Dört büyüklerde ilk haftanın kazananı Beşiktaş!

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftası sürpriz sonuçlara sahne oldu. Şampiyonluk yarışının favorileri arasında gösterilen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un mücadeleleri dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GALATASARAY PUAN KAYBIYLA BAŞLADI
Sezonun açılış haftasında Galatasaray, sahasında Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde 2 puan bıraktı.
TRABZONSPOR DEPLASMANDA TAKILDI
Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak sezona 1 puanla başladı.
FENERBAHÇE ANKARA'DA KAYBETTİ
Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk haftasını puansız kapattı.
BEŞİKTAŞ TEK BAŞINA ZİRVEDE
Beşiktaş ise sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, dört büyükler arasında ilk haftayı galibiyetle kapatan tek takım oldu.
Sezonun açılış haftasında Galatasaray, sahasında Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde 2 puan bıraktı.
TRABZONSPOR DEPLASMANDA TAKILDI
Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak sezona 1 puanla başladı.
FENERBAHÇE ANKARA'DA KAYBETTİ
Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk haftasını puansız kapattı.
BEŞİKTAŞ TEK BAŞINA ZİRVEDE
Beşiktaş ise sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, dört büyükler arasında ilk haftayı galibiyetle kapatan tek takım oldu.