16 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
1-0
16 Ağustos
Başakşehir-Kocaelispor
2-0
16 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
3-0
16 Ağustos
Keçiörengücü-Pendikspor
4-1
16 Ağustos
Kayserispor-Sivasspor
2-0
16 Ağustos
Mardin 1969 Spor-Antalyaspor
2-0
16 Ağustos
Muğlaspor-Bandırmaspor
0-0
16 Ağustos
Racing Santander-Villarreal
2-2
16 Ağustos
Espanyol-Levante
3-0
16 Ağustos
Lens-PSG
1-0
16 Ağustos
ADO Den Haag-FC Groningen
1-4
16 Ağustos
FC Twente-PEC Zwolle
3-1
16 Ağustos
Feyenoord-Go Ahead Eagles
2-2
16 Ağustos
Ajax-SC Heerenveen
2-2
16 Ağustos
Arsenal-M.City
3-0

Dört büyüklerde ilk haftanın kazananı Beşiktaş!

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ve Trabzonspor sahadan beraberlikle ayrılırken, Fenerbahçe mağlup oldu. Haftayı galibiyetle kapatan tek takım ise Beşiktaş oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 23:35
Fotoğraf: AA
Dört büyüklerde ilk haftanın kazananı Beşiktaş!
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Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftası sürpriz sonuçlara sahne oldu. Şampiyonluk yarışının favorileri arasında gösterilen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un mücadeleleri dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GALATASARAY PUAN KAYBIYLA BAŞLADI

Sezonun açılış haftasında Galatasaray, sahasında Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde 2 puan bıraktı.

TRABZONSPOR DEPLASMANDA TAKILDI

Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak sezona 1 puanla başladı.

FENERBAHÇE ANKARA'DA KAYBETTİ

Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk haftasını puansız kapattı.

BEŞİKTAŞ TEK BAŞINA ZİRVEDE

Beşiktaş ise sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, dört büyükler arasında ilk haftayı galibiyetle kapatan tek takım oldu.

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