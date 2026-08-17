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Beşiktaş-Eyüpspor
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ADO Den Haag-FC Groningen
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FC Twente-PEC Zwolle
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2-2
16 Ağustos
Ajax-SC Heerenveen
2-2
16 Ağustos
Arsenal-M.City
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beIN Trio'dan Djalo pozisyonuna yorum!

beIN Trio ekibi, Beşiktaş - Eyüpspor maçında Tiago Djalo'nun saç çektiği pozisyonu değerlendirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 23:52 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2026 00:01
beIN Trio'dan Djalo pozisyonuna yorum!
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beIN Trio ekibi, Tiago Djalo'nun rakibinin saçını çektiği pozisyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "KIRMIZI KART VERİLSE SAYGI DUYARDIK"

Bülent Yıldırım, Tiago Djalo'nun rakibinin saçını çektiği pozisyonla ilgili, "Top için yer alma mücadelesi var. Burada saç çekme olayında yoğunluk ve gaddarlık olması lazım. Tuttu bıraktı. Hakem kırmızı kart verseydi saygı duyardık. Benim için burada sarı kart yeterliydi." ifadelerini kullandı.

"SARI KART GEREKİRDİ"

Aleks Taşçıoğlu ise pozisyonu, "Kırmızı kart için gaddarlık gerekiyor. Oyuncunun kafasının arka tarafa gitmesini beklerdim. Sarı kart gerekirdi en azından." sözleriyle değerlendirdi.

"SPORTMENLİK DIŞI DAVRANIŞ"

Deniz Çoban da pozisyonla ilgili, "Normal çekimde izlediğimizde kısa ve anlık bir saç çekme. Hakem gaddarlık dese saygı duyardık. Ben gaddarlık sınırına ulaşmamış, sportmenlik dışı davranış olarak değerlendiriyorum. Düdüğü çaldın, ne için çaldın, saç teması için çaldıysanız sarı veya kırmızı kart gerekirdi. Sarı kart yeterli olurdu." dedi.

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