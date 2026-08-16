16 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
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Mardin 1969 Spor-Antalyaspor
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Muğlaspor-Bandırmaspor
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Racing Santander-Villarreal
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Espanyol-Levante
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16 Ağustos
Lens-PSG
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ADO Den Haag-FC Groningen
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FC Twente-PEC Zwolle
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2-2
16 Ağustos
Ajax-SC Heerenveen
2-2
16 Ağustos
Arsenal-M.City
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Lens, PSG'yi devirerek kupaya uzandı

Fransa Süper Kupa finalinde Lens, PSG'yi 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 23:47
Haber: Sporx.com
Lens, PSG'yi devirerek kupaya uzandı
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Fransa Süper Kupa finalinde Lens ile PSG, Stade Bollaert-Delelis Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 kazanan Lens, sezonun ilk kupasını müzesine götürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLK YARIDA GELEN GOL YETTİ

Karşılaşmanın ilk yarısında 32.dakikasında Thauvin ile bulduğu golle öne geçen Lens, devreye 1-0 üstün girdi.

39.dakikada Antonio'nun gördüğü kırmızı kart ile Lens 10 kişi kaldı.

PSG'DE 10 KİŞİ KALDI

Maçın 87. dakikasında PSG'de Nuno Mendes, gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

KUPA LENS'İN OLDU

Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Lens, sahadan 1-0 galip ayrılarak Fransa Süper Kupası'nın sahibi oldu.

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