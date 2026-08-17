Junior Olaitan: 'Takımım için savaşmaya çalışıyorum'

Beşiktaşlı futbolcu Junior Olaitan, takım içerisindeki uyumu, kendisine yönelik eleştiriler ve taraftar desteği hakkında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Olaitan, her karşılaşmada takımına en yüksek katkıyı vermeye çalıştığını belirterek mücadele etmeye devam edeceğini söyledi.
"HER GÜN, HER MAÇ"
Junior Olaitan, sahadaki hedefiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Her gün, her maç elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Takımım için savaşmaya, her top için mücadele etmeye çalışıyorum. Bugün taraftarın desteğini de görmek bu anlamda benim için çok güzel."
ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ
Büyük bir camiada eleştirilmenin normal olduğunu belirten Olaitan, ilk maçın ardından kendisini nasıl motive ettiğini de anlattı:
"Böyle büyük bir camiada eleştirilmek normal. İlk maçtan sonra eleştirildim ama o maçtan sonra kendi kendime, 'Büyük bir oyuncu olmak istiyorsan, büyük seviyelerde, yüksek seviyelerde oynamak istiyorsan zorlaman ve devam etmen gerekir.' diye bir telkinde bulundum."
Olaitan, Cerny ve Orkun Kökçü'nün de aralarında bulunduğu takım arkadaşlarını antrenmanlardan tanımasının sahadaki uyumu artırdığını ifade etti:
"İdmanlarda birlikte oynuyoruz. Cerny'yi de tanıyorum. Orkun'la yan yana oynuyorum, onu da tanıyorum aynı şekilde. Her oyuncuyu, hem hücumdaki hem savunmadaki oyuncuları biliyorum; birbirimizi tanıyoruz. Böyle olduğu zaman da güzel şeyler yapabiliyoruz. Birbirimizi tanımamız bu anlamda yardımcı oluyor."
Olaitan, sözlerini takımına katkı vermeyi sürdürmek istediğini belirterek tamamladı:
"Takıma katkı vermek güzel. Bu şekilde devam etmeyi hedefliyorum."
"HER GÜN, HER MAÇ"
Junior Olaitan, sahadaki hedefiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Her gün, her maç elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Takımım için savaşmaya, her top için mücadele etmeye çalışıyorum. Bugün taraftarın desteğini de görmek bu anlamda benim için çok güzel."
ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ
Büyük bir camiada eleştirilmenin normal olduğunu belirten Olaitan, ilk maçın ardından kendisini nasıl motive ettiğini de anlattı:
"Böyle büyük bir camiada eleştirilmek normal. İlk maçtan sonra eleştirildim ama o maçtan sonra kendi kendime, 'Büyük bir oyuncu olmak istiyorsan, büyük seviyelerde, yüksek seviyelerde oynamak istiyorsan zorlaman ve devam etmen gerekir.' diye bir telkinde bulundum."
Olaitan, Cerny ve Orkun Kökçü'nün de aralarında bulunduğu takım arkadaşlarını antrenmanlardan tanımasının sahadaki uyumu artırdığını ifade etti:
"İdmanlarda birlikte oynuyoruz. Cerny'yi de tanıyorum. Orkun'la yan yana oynuyorum, onu da tanıyorum aynı şekilde. Her oyuncuyu, hem hücumdaki hem savunmadaki oyuncuları biliyorum; birbirimizi tanıyoruz. Böyle olduğu zaman da güzel şeyler yapabiliyoruz. Birbirimizi tanımamız bu anlamda yardımcı oluyor."
Olaitan, sözlerini takımına katkı vermeyi sürdürmek istediğini belirterek tamamladı:
"Takıma katkı vermek güzel. Bu şekilde devam etmeyi hedefliyorum."