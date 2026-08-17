17 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımımız, dünya ikincisi oldu!

17 Yaş Altı Kız Milli Takımımız, 2026 FIVB U17 Kızlar Dünya Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atarak Dünya ikincisi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenen 2026 FIVB U17 Kızlar Dünya Şampiyonası final karşılaşmasında ABD'ye 3-0 (25-23, 25-11, 25-23) mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
Rüya takımında yer alan Millilerimizden Zeynep Doğa Alpay en iyi smaçör, Nejla Guzonjic ise en iyi orta oyuncu seçildi.
Rüya takımında yer alan Millilerimizden Zeynep Doğa Alpay en iyi smaçör, Nejla Guzonjic ise en iyi orta oyuncu seçildi.