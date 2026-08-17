16 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
1-0
16 Ağustos
Başakşehir-Kocaelispor
2-0
16 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
3-0
16 Ağustos
Keçiörengücü-Pendikspor
4-1
16 Ağustos
Kayserispor-Sivasspor
2-0
16 Ağustos
Mardin 1969 Spor-Antalyaspor
2-0
16 Ağustos
Muğlaspor-Bandırmaspor
0-0
16 Ağustos
Racing Santander-Villarreal
2-2
16 Ağustos
Espanyol-Levante
3-0
16 Ağustos
Lens-PSG
1-0
16 Ağustos
ADO Den Haag-FC Groningen
1-4
16 Ağustos
FC Twente-PEC Zwolle
3-1
16 Ağustos
Feyenoord-Go Ahead Eagles
2-2
16 Ağustos
Ajax-SC Heerenveen
2-2
16 Ağustos
Arsenal-M.City
3-0

17 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımımız, dünya ikincisi oldu!

17 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB U17 Kızlar Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 07:57
Haber: TVF, Fotoğraf: Imago
17 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımımız, dünya ikincisi oldu!
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17 Yaş Altı Kız Milli Takımımız, 2026 FIVB U17 Kızlar Dünya Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atarak Dünya ikincisi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenen 2026 FIVB U17 Kızlar Dünya Şampiyonası final karşılaşmasında ABD'ye 3-0 (25-23, 25-11, 25-23) mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Rüya takımında yer alan Millilerimizden Zeynep Doğa Alpay en iyi smaçör, Nejla Guzonjic ise en iyi orta oyuncu seçildi.

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