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Juventus, Jhon Lucumi'yi açıkladı

Juventus, Bologna'dan Kolombiyalı stoper Jhon Lucumi'yi kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 10:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Juventus, Jhon Lucumi'yi açıkladı
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Juventus, Bologna'dan Jhon Lucumi transferini resmiyete döktü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan ekibi, Bologna'dan Lucumi'yi kadrosuna kattığını ve Kolombiyalı stoper ile 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzalandığını açıkladı.

Juventus, Jhon Lucumi transferi için Bologna'ya 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

28 yaşındaki savunma oyuncusu, transfer döneminde Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti.

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