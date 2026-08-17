Beşiktaş'tan Brahim Diaz bombası!

Real Madrid forması giyen Brahim Diaz'ın geleceğine ilişkin İspanyol basınından yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fichajes'in haberine göre Real Madrid, Faslı futbolcunun durumunu yeniden değerlendirmeye aldı ve olası ayrılık ihtimali üzerinde durmaya başladı.
BEŞİKTAŞ ADAYLAR ARASINDA GÖSTERİLDİ
Haberde, Beşiktaş'ın da 27 yaşındaki Brahim Diaz için potansiyel adaylardan biri olduğu öne sürüldü.
Ancak siyah-beyazlı kulüp cephesinden daha önce oyuncuyla ilgili çıkan transfer iddialarına yönelik farklı bir açıklama gelmişti.
SERDAL ADALI İDDİALARI REDDETMİŞTİ
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Brahim Diaz transferiyle ilgili daha önce çıkan haberleri açık şekilde reddetmiş ve oyuncu için herhangi bir çalışma yürütmediklerini ifade etmişti.
Bu nedenle İspanyol basınında Beşiktaş'ın ismi yeniden gündeme taşınsa da taraflar arasında doğrulanmış bir temas bulunmadığı belirtildi.
Real Madrid'in Brahim Diaz'ın geleceğiyle ilgili vereceği kararın ve oyuncunun kariyerine hangi kulüpte devam edeceğinin önümüzdeki günlerde netleşeceği ifade edildi.
BEŞİKTAŞ ADAYLAR ARASINDA GÖSTERİLDİ
Haberde, Beşiktaş'ın da 27 yaşındaki Brahim Diaz için potansiyel adaylardan biri olduğu öne sürüldü.
Ancak siyah-beyazlı kulüp cephesinden daha önce oyuncuyla ilgili çıkan transfer iddialarına yönelik farklı bir açıklama gelmişti.
SERDAL ADALI İDDİALARI REDDETMİŞTİ
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Brahim Diaz transferiyle ilgili daha önce çıkan haberleri açık şekilde reddetmiş ve oyuncu için herhangi bir çalışma yürütmediklerini ifade etmişti.
Bu nedenle İspanyol basınında Beşiktaş'ın ismi yeniden gündeme taşınsa da taraflar arasında doğrulanmış bir temas bulunmadığı belirtildi.
Real Madrid'in Brahim Diaz'ın geleceğiyle ilgili vereceği kararın ve oyuncunun kariyerine hangi kulüpte devam edeceğinin önümüzdeki günlerde netleşeceği ifade edildi.