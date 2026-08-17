17 Ağustos
Samsunspor-Göztepe
21:30
17 Ağustos
Batman Petrolspor-Boluspor
21:30
17 Ağustos
Deportivo-Elche
22:00
17 Ağustos
Casa Pia-Benfica
22:15
17 Ağustos
Cardiff City-Wrexham
22:00

Can Uzun için Galatasaray'a indirim yok!

Galatasaray, Can Uzun için Eintracht Frankfurt'un 60 milyon euro'da diretmesi sonrası alternatif isimlere yöneldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 10:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Can Uzun için Galatasaray'a indirim yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray, Eintracht Frankfurt'tan Can Uzun transferinde frene bastı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, transfer döneminin başından bu yana gündemde olan ve Okan Buruk'un çok istediği milli futbolcu için 40 milyon euro'ya kadar çıktı.

Galatasaray, bu teklifine rağmen Eintracht Frankfurt'un inadını kıramadı. Alman ekibi, 20 yaşındaki genç futbolcusu için 60 milyon euro'da diretti. Galatasaray, bu gelişme sonrası Can Uzun transferinde frene bastı ve alternatif isimlere yöneldi.

Eintracht Frankfurt'ta geride kalan sezonda 28 maçta süre bulan Can Uzun, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.