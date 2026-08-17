Can Uzun için Galatasaray'a indirim yok!

Galatasaray, Eintracht Frankfurt'tan Can Uzun transferinde frene bastı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, transfer döneminin başından bu yana gündemde olan ve Okan Buruk'un çok istediği milli futbolcu için 40 milyon euro'ya kadar çıktı.
Galatasaray, bu teklifine rağmen Eintracht Frankfurt'un inadını kıramadı. Alman ekibi, 20 yaşındaki genç futbolcusu için 60 milyon euro'da diretti. Galatasaray, bu gelişme sonrası Can Uzun transferinde frene bastı ve alternatif isimlere yöneldi.
Eintracht Frankfurt'ta geride kalan sezonda 28 maçta süre bulan Can Uzun, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.
Galatasaray, bu teklifine rağmen Eintracht Frankfurt'un inadını kıramadı. Alman ekibi, 20 yaşındaki genç futbolcusu için 60 milyon euro'da diretti. Galatasaray, bu gelişme sonrası Can Uzun transferinde frene bastı ve alternatif isimlere yöneldi.
Eintracht Frankfurt'ta geride kalan sezonda 28 maçta süre bulan Can Uzun, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.