Anthony Taylor: 'Biri penaltı diğeri devam'

Sezona 2-1'lik Gençlerbirliği yenilgisiyle başlayan Fenerbahçe'de "Penaltı" isyanı VAR! Genel Sekreter Mahmut Uslu karşılaşma sonrası, "2 net penaltımız verilmedi. Gözü kararttık. Bizim açımızdan bu şekilde lig böyle devam etmez" diye sert tepki göstermişti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 48. dakikada Mert Müldür'ün Koita'nın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyon ve 71. dakikada Talisca'nın ceza sahası içinden çektiği şutta Goutas'ın topa elle müdahale etmesine orta hakem Oğuzhan Aksu "Devam" dedi.
DALLAS'A HEMEN GÖREV VERİLDİ
VAR koltuğunda oturan Andrew Dallas'a da herhangi bir uyarıda bulunmadı. Dallas pazar akşamki Beşiktaş-Eyüpspor karşılaşmasında da görevlendirildi.
Penaltı pozisyonları için Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın ne diyeceği merak ediliyordu.
Sözcü'de yer alan habere göre; İngiliz Direktörün, Talisca'nın pozisyonu için "Penaltı", Mert Müldür'ün tekme yediği pozisyon içinse "Oyna, devam" yorumunu yaptığı öğrenildi.
DALLAS'A HEMEN GÖREV VERİLDİ
VAR koltuğunda oturan Andrew Dallas'a da herhangi bir uyarıda bulunmadı. Dallas pazar akşamki Beşiktaş-Eyüpspor karşılaşmasında da görevlendirildi.
Penaltı pozisyonları için Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın ne diyeceği merak ediliyordu.
Sözcü'de yer alan habere göre; İngiliz Direktörün, Talisca'nın pozisyonu için "Penaltı", Mert Müldür'ün tekme yediği pozisyon içinse "Oyna, devam" yorumunu yaptığı öğrenildi.