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Anthony Taylor: "Biri penaltı diğeri devam"

Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonlardan Mert Müldür'ün pozisyonu için 'devam', Talisca'nın pozisyonu için 'penaltı' yorumunu yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 08:40
Haber: Sözcü
Anthony Taylor: 'Biri penaltı diğeri devam'
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Sezona 2-1'lik Gençlerbirliği yenilgisiyle başlayan Fenerbahçe'de "Penaltı" isyanı VAR! Genel Sekreter Mahmut Uslu karşılaşma sonrası, "2 net penaltımız verilmedi. Gözü kararttık. Bizim açımızdan bu şekilde lig böyle devam etmez" diye sert tepki göstermişti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 48. dakikada Mert Müldür'ün Koita'nın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyon ve 71. dakikada Talisca'nın ceza sahası içinden çektiği şutta Goutas'ın topa elle müdahale etmesine orta hakem Oğuzhan Aksu "Devam" dedi.

DALLAS'A HEMEN GÖREV VERİLDİ

VAR koltuğunda oturan Andrew Dallas'a da herhangi bir uyarıda bulunmadı. Dallas pazar akşamki Beşiktaş-Eyüpspor karşılaşmasında da görevlendirildi.

Penaltı pozisyonları için Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın ne diyeceği merak ediliyordu.

Sözcü'de yer alan habere göre; İngiliz Direktörün, Talisca'nın pozisyonu için "Penaltı", Mert Müldür'ün tekme yediği pozisyon içinse "Oyna, devam" yorumunu yaptığı öğrenildi. 

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