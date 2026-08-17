Galatasaray'da bitmeyen aşk: Rafael Leao

Galatasaray, Milan forması giyen Rafael Leao'nun transferinden vazgeçmiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, alternatif isimleri gündemine alsa da Portekizli futbolcunun transferi için girişimlerini sürdürüyor.
TRANSFER İÇİN BEKLENTİLER
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Milan ve 27 yaşındaki oyuncu ile pazarlıklar devam ediyor. Milan'ın 50 milyon euro'luk bonservis beklentisi biraz aşağı çekilirken Leao yıllık 10-11 milyon euro talep ediyor.
GALATASARAY'IN YAPACAĞI TEKLİF
Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaray, Milan'a 10 milyon euroluk kiralama, 30 milyon euroluk zorunlu satın alma koşulunu iletecek.
RUBEN AMORIM'DEN MESAJ
Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, sakatlığı bulunan Rafael Leao ile ilgili konuştu.
Amorim, Leao'nun ilk 11'e geri dönmek için mücadele etmesi gerektiğini söyledi.
Portekizli teknik adam, "Rafael Leao bizim oyuncumuz ve onun aramızda olmasından memnunuz. Değerli bir oyuncu. Ancak ilk 11 için mücadele etmesi gerekecek. Cisse'nin performansı Leao'nun işini zorlaştıracak. Saelemaekers pozisyon değiştirdi ve Pulisic geri dönüyor. O pozisyon için ciddi bir rekabet olacak." dedi.
Ruben Amorim, 27 yaşındaki futbolcunun sakatlığının çok ciddi olmadığını söyledi ancak Leao'nun Serie A'nın ilk haftasındaki Torino maçına yetişip yetişmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.
Rafael Leao, geçen sezon Milan formasıyla 31 resmi maçta görev aldı. Portekizli futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol kaydederken, 3 asist yaptı.
TRANSFER İÇİN BEKLENTİLER
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Milan ve 27 yaşındaki oyuncu ile pazarlıklar devam ediyor. Milan'ın 50 milyon euro'luk bonservis beklentisi biraz aşağı çekilirken Leao yıllık 10-11 milyon euro talep ediyor.
GALATASARAY'IN YAPACAĞI TEKLİF
Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaray, Milan'a 10 milyon euroluk kiralama, 30 milyon euroluk zorunlu satın alma koşulunu iletecek.
RUBEN AMORIM'DEN MESAJ
Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, sakatlığı bulunan Rafael Leao ile ilgili konuştu.
Amorim, Leao'nun ilk 11'e geri dönmek için mücadele etmesi gerektiğini söyledi.
Portekizli teknik adam, "Rafael Leao bizim oyuncumuz ve onun aramızda olmasından memnunuz. Değerli bir oyuncu. Ancak ilk 11 için mücadele etmesi gerekecek. Cisse'nin performansı Leao'nun işini zorlaştıracak. Saelemaekers pozisyon değiştirdi ve Pulisic geri dönüyor. O pozisyon için ciddi bir rekabet olacak." dedi.
Ruben Amorim, 27 yaşındaki futbolcunun sakatlığının çok ciddi olmadığını söyledi ancak Leao'nun Serie A'nın ilk haftasındaki Torino maçına yetişip yetişmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.
Rafael Leao, geçen sezon Milan formasıyla 31 resmi maçta görev aldı. Portekizli futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol kaydederken, 3 asist yaptı.