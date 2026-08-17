Romelu Lukaku görev bekliyor

eni sezon öncesinde takıma katılan Romelu Lukaku için geri sayım sürüyor. Fiziksel olarak henüz maç temposuna ulaşmadığı gerekçesiyle Gençlerbirliği karşılaşmasının kadrosuna alınmayan yıldız santrfor, Lyon karşılaşmasında sahada olmayı hedefliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın tecrübeli golcüyü UEFA listesine dahil etmesi beklenirken, Lukaku da forma giymeye hazır olduğunun mesajını daha önce açık şekilde vermişti.





İmza töreninde sağlık durumuyla ilgili konuşan Belçikalı yıldız, "Sakat değilim, fitim ve oynamak istiyorum" ifadelerini kullanarak bir an önce sahaya çıkma isteğini dile getirmişti.



Teknik heyetin son antrenmanlardaki performansını yakından takip edeceği Lukaku'nun, Lyon karşılaşmasında maç kadrosunda yer alması gündemde. Deneyimli forvetin görev verilmesi halinde yeni takımıyla ilk resmi maçına Avrupa arenasında çıkma ihtimali bulunuyor.



