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Birinci İsmail Kartal vakası

Lyon maçını düşünüp 5 önemli oyuncusunu kulübede çeken tecrübeli hoca İsmail Kartal bu kararıyla sınıfta kaldı. Ayrıca İrfan Can Kahveci'deki ısrarı ve Asensio'yu sürekli erken oyundan alması da tepki çekti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 08:50
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Birinci İsmail Kartal vakası
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Fenerbahçeli'nin artık sabrı yok... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli camia 12 yıldır şampiyonluk hayaliyle yatıp kalkıyor. Dolayısıyla ilk tökezlemede eleştiriler çok sert oluyor. Yıldız transferlerle iyice havaya giren taraftarlar, Gençlerbirliği mağlubiyetinin şokuyla sarsıldı. Hedefteki isim Teknik Direktör İsmail Kartal...

Şampiyonlar Ligi'ndeki Lyon maçını da göz önünde bulunduran tecrübeli hoca, Greenwood, Kante, Semedo, Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimleri Başkent'te kulübe çekti.

İşte bu karar mağlubiyetin nedeni olarak gösterildi.

LYON MAÇIYLA YENİDEN DOĞUŞ

Ayrıca Asensio'ya olan tavrı da taraftarların eleştiri konusu. Her fırsatta İspanyol yıldızı oyundan alması, beklenen performansı sergileyemeyen İrfan Can Kahveci ısrarı Kartal'a olan tepkilerin yüksek sesle dile getirilmesine neden oluyor.

Galatasaray ve Trabzonspor'un puan kaybettiği ilk haftada alınacak galibiyet psikolojik açıdan da büyük önem taşıyordu, bu fırsat kaçtı.

Kartal ve ekibi Lyon karşısında camiayı yeniden ayağa kaldırmaya çalışacak. Aksi halde eleştiri dozu daha da artacak. 

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