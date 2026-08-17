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Devlerden Süper Lig maçlarına erteleme talebi

Avrupa kupalarında mücadele eden Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın Süper Lig'in 2. haftasındaki maçlarının ertelenmesi için TFF'ye başvurmaya hazırlandığı belirtildi. Üç kulübün taleplerinin bugün federasyona ulaşması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 09:09
Haber: Sabah
Devlerden Süper Lig maçlarına erteleme talebi
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Avrupa kupalarında yoluna devam eden Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın Süper Lig'in 2. haftasında oynayacakları karşılaşmaların ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmaya hazırlandığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüplerin, Avrupa kupalarındaki play-off karşılaşmalarıyla lig maçları arasında kısa süre bulunması nedeniyle müsabakaların ileri bir tarihe alınmasını talep edeceği ifade edildi.

ÜÇ MAÇ İÇİN ERTELEME TALEBİ

Bu kapsamda Fenerbahçe'nin Konyaspor, Trabzonspor'un Başakşehir, Beşiktaş'ın ise Alanyaspor ile oynayacağı Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmalarının ertelenmesi istenecek.

Üç kulübün erteleme başvurularının bugün TFF'ye ulaşmasının beklendiği belirtildi.

AVRUPA'DA PLAY-OFF MESAİSİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olympique Lyon ile karşılaşacak.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros ile mücadele ederken Beşiktaş ise Kauno Zalgiris karşısında sahaya çıkacak.

Sarı-lacivertliler 18 Ağustos'ta, Trabzonspor ve Beşiktaş ise 20 Ağustos'ta Avrupa kupalarındaki play-off ilk maçlarını oynayacak.

GÖZLER TFF'NİN KARARINDA

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe-Konyaspor, Trabzonspor-Başakşehir ve Alanyaspor-Beşiktaş karşılaşmalarının oynanması planlanıyor.

Üç kulübün başvurusunun ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği karara çevrilecek. Taleplerin kabul edilmesi halinde söz konusu karşılaşmaların yeni tarihleri TFF tarafından belirlenecek.

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