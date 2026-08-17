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Galatasaray, Aleksey Batrakov'a kavuşuyor!

Aleksey Batrakov, Galatasaray'a bu hafta katılacak. 21 yaşındaki oyuncunun Erzurum FK deplasmanında sarı-kırmızılıların maç kadrosunda olması planlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 08:33
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Aleksey Batrakov'a kavuşuyor!
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Dries Mertens'in boşluğunu bir senedir dolduramayan Galatasaray, aradığı 10 numarayı Rusya'da buldu: Aleksey Batrakov... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla OKAN BURUK FAKTÖRÜ

Bir aydır masada olan sarı-kırmızılılar, sonunda Lokomotiv Moskova ile el sıkıştı ve Rus yıldız adayının işini bitirdi. Bu transferin perde arkasında ise Okan Buruk faktörü vardı.

OKAN BURUK İKNA ETTİ

Tecrübeli teknik adam, daha önce Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi yıldızlarda yaptığı oyuncularla bire bir iletişimi Batrakov için sağladı. Rus 10 numarayla görüntülü konuşma gerçekleştiren Galatasaray'ın hocası, kafasındaki sistemi ve beklentilerini anlattı. Fransa, İtalya ve İspanya'dan talipleri olan Batrakov'u Okan Buruk ikna etti ve 21 yaşındaki oyuncu tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Lokomotiv Moskova'ya bu kararını bildiren Rus 10 numara, kulübünü anlaşmaya zorladı.

KADRODA OLACAK

Batrakov, cuma günü ise son maçına çıktı ve golünü atarak taraftarına veda etti. Orenburg maçı biter bitmez Galatasaray-Çorum FK karşılaşmasını izlemeye başlayan Batrakov, yeni Galatasaray'a bu hafta katılacak. Genç oyuncunun Erzurum FK deplasmanında sarı-kırmızılıların maç kadrosunda olması planlanıyor.  

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