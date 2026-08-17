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Aleksey Batrakov için Galatasaray yorumu

Levent Tüzemen, Galatasaray'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Aleksey Batrakov ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 08:42 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2026 08:43
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Aleksey Batrakov için Galatasaray yorumu
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Sabah yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tüzemen, Galatasaray'ın kadroya katmaya hazırlandığı Aleksey Batrakov ile ilgili dikkat çeken sözlere imza attı.

Levent Tüzemen'in sözleri şu şekilde:

"Avrupa ülkeleri eğer Rusya'ya karşı ambargo uygulamasaydı Galatasaray, Batrakov transferini yapamazdı.

Aleksey Batrakov; çabuk, hızlı, oyun görüşü mükemmel, topu iyi kullanan donanımlı bir oyuncu... 21 yaşındaki oyuncu, 2 yıldır haklı olarak Rusya'da yılın oyuncusu seçiliyor. Genç yaşına rağmen takımının kaptanlığını yapıyor.

Galatasaray, bu transferi resmileştirirse yıldız ismi PSG'nin elinden almış olacak. Çünkü Fransız takımının hocası Luis Enrique, Batrakov'u çok istemiş ancak Rusya'ya uygulanan ambargo yüzünden Fransa Futbol Federasyonu, bu transfere yeşil ışık yakmamıştı. Öyle ki Rus kulüplerinde görev yapan iki Alman teknik direktör ülkelerinden 'Çabuk geri dönün Rusya'da çalışamazsınız' talimatıyla işi bırakmışlardı. Türkiye ile Rusya arasında dostluk ilişkileri var.

Galatasaray geç de olsa önemli bir Rus yıldızı kadrosuna katacak. Batrakov'un, teknik direktör Okan Buruk ile görüntülü görüşmesi çok önemliydi. İkna olduktan sonra Galatasaray'ın ligde Çorum ile yaptığı maçı da izledi. Galatasaray'ın bu transferi 10+4 kuralına göre yapmasını değerli buluyorum. En azından kanada ve santrfora alınacak isim tecrübeli olabilir. Avrupa'nın, Rusya'ya uyguladığı ambargo Batrakov transferinde Galatasaray için büyük bir şans oldu..."  

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