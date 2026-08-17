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Aziz Yıldırım: "Böyle olmaz!"

Gençlerbirliği yenilgisi Fenerbahçe'de başta Başkan Aziz Yıldırım ve teknik direktör İsmail Kartal olmak üzere herkesi kızdırdı. Yıldırım, Kartal ile görüştü, Kartal ve Oğuz Çetin ise oyuncuları uyardı. Kartal, Lyon maçına savaşan bir kadro çıkaracağını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 09:14
Haber: Posta, Fotoğraf: AA
Aziz Yıldırım: 'Böyle olmaz!'
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İlk 4 resmi maçta alınan iyi sonuçlar Fenerbahçe'de "O sene bu sene" diyerek hem Şampiyonlar Ligi'ne katılma hem ligde şampiyon olma umudunu artırmıştı. Ancak Gençlerbirliği önünde alınan yenilgi tedirginlik yarattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe, Ankara'da devre arasına 1-1 gidince teknik direktör İsmail Kartal, soyunma odasında oyuncuları sert bir dille uyarmıştı.

Posta'da yer alan habere göre; Maç bitiminde ise Başkan Aziz Yıldırım, İsmail Kartal ve Oğuz Çetin ile görüşerek, "Böyle olmaz. İlk yarım saat hariç takım savaşmıyor, çalışmıyor, koşmuyor. Böyle şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde vize gelmez" dedi.

"MÜCADELE ETMEYEN GİDER"

Maçtan sonra İsmail Kartal ve Oğuz Çetin oyuncularla kısa bir görüşme yaptı.

Görüşmede İsmail Kartal, "Yönetim büyük fedakarlıklarla bu kadroyu toparladı. Büyük paralar harcandı. Bunun karşılığını bekliyor. Gençlerbirliği yenilgisinin telafisi olur. Çünkü lig uzun bir maraton. Ancak önümüzde telafisi olmayan iki Lyon maçı var. Şampiyonlar Ligi özleminin bitmesi lazım. Sizlerden bir an önce maça motive olmanızı istiyorum" dedi. Kartal'ın, Oğuz Çetin'e ise, "Lyon maçında savaşan, koşan, turu isteyen bir takım göreceksiniz. Yavaş yavaş bu takımın iskeletini de oluşturacağız. Mücadele etmeyen bizimle olmayacak" dediği öğrenildi. 

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