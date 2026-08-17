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Trabzonspor'dan Salah itirafı!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Muhammed Salah transferiyle ilgili açıklamada bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 08:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'dan Salah itirafı!
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Muhammed Salah transferinin perde arkasını Mısır'da yayın yapan ON Sport kanalına anlattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İşte Doğan'ın açıklamaları:

"Salah bize 'Neden bir transferi kabul edeyim?' diye sordu. Ona 'Sen bütün büyük başarıları elde ettin. Ancak Trabzon'da kulübe ve sana karşı nasıl bir sevgi ve tutku olduğunu göreceksin' karşılığını verdim. Trabzon şehri Salah'ın ismiyle uyanıyor, onun adıyla uyuyor. Transfer süreci beklediğim gibi zorlu geçmedi.

Ramy Bey ve Muhammed Salah bize son derece açık davrandı. Belli prensipleri vardı. Biz de bu prensipler üzerinden hareket ettik ve anlaşmaya vardık. İnsani açıdan da çok iyi transfer yaptık. Dünyanın en önemli futbolcularından biri, belki de en önemlisi. İlk günden itibaren takım arkadaşlarıyla çok güzel bir atmosfer oluşturdu.

Mısırlı kardeşlerimizi seviyoruz. Kardeşlerimizi; Salah'ı, kulübümüzü ve şehrimizi görmek için davet ediyoruz. Biz de Mısır'ı ziyaret edeceğiz. Mısırlı futbolseverlerin içi rahat olsun. Salah bize emanet, Ona çok iyi bakacağız."  

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